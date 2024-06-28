Покупатели недовольны хитрым нововведением на Wildberries





Пикабушник Lighttool заметил, что Wildberries ужесточил политику в отношении возврата товаров. Он полагает, что маркетплейс давно нарушает закон, а с недавних пор ситуация только усугубилась.



Законодательство о защите прав потребителей позволяет вернуть любые товары, купленные через интернет, за исключением тех, что имеют индивидуальные свойства (то есть, сделанные на заказ для определённого покупателя). Wildberries запрещает возврат технически сложных товаров, причём считает такими даже товары, не включённые в перечень, утверждённый правительством РФ (например, удлинители, фонарики и почти всю электронику).





Скриншот: Пикабу



Lighttool пишет, что Wildberries намеренно прячет информацию о том, что тот или иной товар является «невозвратным». Отметка об этом появляется только после его добавления в корзину, и то покупателю нужно догадаться тыкнуть на значок с закруглённой стрелкой и восклицательным знаком, чтобы узнать об этом. Невозвратностью часто пользуются мошенники — они продают фейки, а покупатели не имеют возможности вернуть их и получить возврат денег.



Lighttool обращался в Роспотребнадзор с жалобой на Wildberries, но оттуда ему пришла отписка о невозможности проведения проверки из-за моратория. Сейчас он обратился в другие ведомства и ждёт от них ответа.





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