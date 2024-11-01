Пользователи «Облака Mail.ru» лишатся подаренных «навсегда» гигабайтов

В 2013 году Mail.ru проводила акцию, в рамках которой первые пользователи «Облака Mail.ru» получали «просто, бесплатно и навсегда» 100 гигабайт свободного места. Недавно они начали получать уведомления о том, что эти гигабайты будут аннулированы, а квота сброшена до стандартной.
Новый лимит будет установлен с 11 ноября 2024 года. Начиная с этой даты объём выделяемого места будет уменьшен со 100 до 8 ГБ. Столько же выдаётся новым пользователям, которые сейчас регистрируются в этом сервисе.
Доступ к файлам, которые не умещаются в новый лимит, сохранится до 11 февраля 2025 года, их можно будет скачать, но нельзя просматривать, редактировать и делиться ими с другими пользователями. После этой даты «лишние» файлы будут удалены, а копировать в облако новые данные будет невозможно уже с 11 ноября 2024 года.
Mail.ru объясняет отъём гигабайтов ростом функциональности сервиса и желанием сосредоточиться на развитии его продуктивности.
В том же 2013 году Mail.ru проводила ещё более щедрую акцию и в течение нескольких дней позволяла открывать хранилища с лимитом 1 ТБ. У пользователей, которые успели воспользоваться этим предложением, по-прежнему сохраняется столь шикарная квота, хотя известны случаи, когда компания отнимала её из-за отсутствия активности.
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