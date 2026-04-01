Пользователи «Ozon Банка» жалуются на сбои в работе приложения

Клиенты «Ozon Банка» столкнулись с перебоями в работе сервиса. Они сообщают о невозможности совершать переводы между своими счетами и отправлять деньги другим людям. При попытке провести операцию приложение выдаёт ошибку или показывает пустой экран. На проблемы с переводами и платежами жалуются в разных регионах России.

Неполадки носят ограниченный характер и затрагивают не всех клиентов банка. Основные сложности связаны с работой мобильного приложения и системой быстрых платежей (СБП). Некоторые пользователи отмечают, что переводы могут проходить с задержкой, а у других операции и блокируются системой безопасности банка, которая расценивает их как подозрительные. Поддержка «Ozon Банка» рекомендует клиентам проверить стабильность интернет-соединения, отключить VPN, а также убедиться, что установлена последняя версия приложения. В ряде случаев помогает перезагрузка устройства или очистка кэша.