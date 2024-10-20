Пользователи OZON и AliExpress попрощаются с супернизкими ценами из-за нового закона РФ

Олег

OZON


Власти России рассматривают возможность изменения системы начисления пошлины на импортные товары, которые ввозятся для продажи. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, с инициативой выступил Минфин РФ. Ведомство хочет поменять способ исчисления ввозной пошлины для товаров, цена которых превышает нынешний порог в 200 евро. Сейчас импортер обязан заплатить в качестве пошлины государству 15% от превышения цены; в будущем же планируется ввести расчет от полной стоимости товара. Размер пошлины составит 5%.

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Нововведение коснется покупок на маркетплейсах из-за рубежа — в разделе Global от OZON, с AliExpress, на «Яндекс Маркете» с зарубежной доставкой и так далее. К примеру, если товар стоит 210 евро, то сейчас пошлину придется заплатить всего 1,5 евро (15% от 10 евро), а по предложенным Минфином правилам она составит уже 10,5 евро (5% от 210 евро).

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом» отмечают, что для дорогостоящих товаров (например, айфоны) размер пошлины даже может снизиться, но это не точно. Больше всего нововведение ударит по кошельку покупателей товаров, которые стоят немного дороже законного порога. Чаще всего это мелкая электроника, которую до сих пор было выгодно покупать напрямую из Китая. Напомним, что власти страны рассматривают вариант дальнейшего снижения беспошлинного порога до 100 евро в 2026 году и до 50 евро — в 2027. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+717
jkttim
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Вчера в 23:59
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Шухрат
+55
Шухрат
Всё что дороже 300$ выгоднее покупать по новому закону.

Старый закон
Товар
2000$ = 2270$
500$ = 545$
300$ = 315$

Новый закон
Товар
2000$ = 2100$
500$ = 525$
300$ = 315$

Объединить несколько товаров в один и купить разом.
Дорогие товары выгоднее будет купить.
Дешманские товары можно и тут купить, Авито или другие маркет плейсы.


И автор не написал, что товары которые уже на территории РФ не облагаются налогом. На Али полно продавцов, товары которых уже на территории РФ, с новым законом будет больше таких продавцов, и скорость доставки увеличится.
На Ozon не стоит покупать за пределами РФ, там сплошной развод, и Ozon не даёт никакой защиты от таких разводов.
2 часа назад в 01:12
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