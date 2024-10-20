Пользователи OZON и AliExpress попрощаются с супернизкими ценами из-за нового закона РФ



Власти России рассматривают возможность изменения системы начисления пошлины на импортные товары, которые ввозятся для продажи. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, с инициативой выступил Минфин РФ. Ведомство хочет поменять способ исчисления ввозной пошлины для товаров, цена которых превышает нынешний порог в 200 евро. Сейчас импортер обязан заплатить в качестве пошлины государству 15% от превышения цены; в будущем же планируется ввести расчет от полной стоимости товара. Размер пошлины составит 5%.







Нововведение коснется покупок на маркетплейсах из-за рубежа — в разделе Global от OZON, с AliExpress, на «Яндекс Маркете» с зарубежной доставкой и так далее. К примеру, если товар стоит 210 евро, то сейчас пошлину придется заплатить всего 1,5 евро (15% от 10 евро), а по предложенным Минфином правилам она составит уже 10,5 евро (5% от 210 евро).



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом» отмечают, что для дорогостоящих товаров (например, айфоны) размер пошлины даже может снизиться, но это не точно. Больше всего нововведение ударит по кошельку покупателей товаров, которые стоят немного дороже законного порога. Чаще всего это мелкая электроника, которую до сих пор было выгодно покупать напрямую из Китая. Напомним, что власти страны рассматривают вариант дальнейшего снижения беспошлинного порога до 100 евро в 2026 году и до 50 евро — в 2027.