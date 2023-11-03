Пользователи по всему миру массово удаляют блокировщики рекламы. Что случилось?

Олег

AdBlock


Зрители YouTube поддались давлению площадки и удаляют блокировщики рекламы. Об этом пишет 9to5Google.

Ранее мы рассказывали, что YouTube начал строго отслеживать наличие у пользователя на устройстве или в браузере блокировщика рекламы и выводить предупреждение на экран. Несколько раз баннер можно скрыть и дальше смотреть ролики, но потом появляется «заглушка», которая больше не дает пользоваться видеохостингом. Единственный способ продолжить просмотр — удалить AdBlock либо внести плодащку в белый список.

Согласно источнику, разработчики утилит для блокировки рекламы жалуются на массовый отток пользователей этих сервисов. Чтобы не потерять доступ к YouTube, люди начали повально «сносить» приложения и расширения, блокирующие веб-рекламу, со своих устройств и браузеров.

Любопытно, что пользователи выбирают такой радикальный способ, ведь можно просто внести YouTube в исключения и продолжить пользоваться блокировщиком как обычно. Похоже, лишь малая часть знает, как это делается, а все остальные решают проблему удалением. 

-5
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Источник:
9to5Google
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Комментарии

tellurian
+4747
tellurian
Для чего удалять, если можно сделать исключение для сайта?
2 часа назад в 22:47
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+285
den3221 tellurian
Для заголовка)
36 минут назад
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