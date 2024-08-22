Пользователи придумали ловкое применение для AirTag. Берите на заметку

Олег

AirTag


В сети появилась история разоблачения, которое состоялось благодаря смарт-метке Apple AirTag. Подробности собрали в 9to5Mac.

Согласно источнику, жительница американского округа с говорящим названием Санта-Барбара столкнулась с несколькими случаями кражи посылок прямо из её почтового ящика. Она предположила, что в городе завелся посылочный «серийник» и решила его выследить.

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Женщина отправила сама себе посылку, внутрь которой положила AirTag. Как и ожидалось, её стащили, и хозяйка метки смогла отследить адрес воришки, который и передала местному шерифу. Сотрудники полиции накрыли адресок и обнаружили там не только посылку женщины, но и кучу других вещей, украденных ранее из других почтовых ящиков. С того дня кражи прекратились. 

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Источник:
9to5Mac
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