Пользователи рунета показали свое отношение к зарубежному кино. Чебурашка, прости

В сети появились результаты исследования на предмет самого популярного фильма среди «пиратов». Об этом написали в Kinometro.
Согласно источнику, статистику собрала компания Group-IB. Специалисты захотели выяснить, пиратские копии каких фильмов пользовались наибольшим спросом и оказались самыми распространенными в рунете в январе 2023 года. Победители рейтинга следующие:
- 1 место — «Аватар 2: Путь воды»
- 2 место — «Чебурашка»
- 3 место — «Пришелец из прошлого».
Первая десятка самых «спираченных» в России фильмов почти полностью состоит из зарубежных фильмов. Из этого можно сделать вывод, что россияне продолжают активно интересоваться западным кинематографом даже после того, как фильмы больше не показывают в РФ официально.
Напомним, что «Чебурашка», в отличие от зарубежных фильмов, легально присутствовал в кинотеатрах страны, причем старт его проката пришелся на новогодние праздники. В результате этот фильм стал самой кассовой кинолентой в истории страны, обойдя по сборам предыдущего лидера — фильм «Холоп» 2019 года. Сейчас доход от показа «Чебурашки» подбирается к 6 млрд рублей.