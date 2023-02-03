Пользователи рунета показали свое отношение к зарубежному кино. Чебурашка, прости

Олег

Аватар


В сети появились результаты исследования на предмет самого популярного фильма среди «пиратов». Об этом написали в Kinometro.

Согласно источнику, статистику собрала компания Group-IB. Специалисты захотели выяснить, пиратские копии каких фильмов пользовались наибольшим спросом и оказались самыми распространенными в рунете в январе 2023 года. Победители рейтинга следующие:
  • 1 место — «Аватар 2: Путь воды»
  • 2 место — «Чебурашка»
  • 3 место — «Пришелец из прошлого».

Первая десятка самых «спираченных» в России фильмов почти полностью состоит из зарубежных фильмов. Из этого можно сделать вывод, что россияне продолжают активно интересоваться западным кинематографом даже после того, как фильмы больше не показывают в РФ официально. 

Напомним, что «Чебурашка», в отличие от зарубежных фильмов, легально присутствовал в кинотеатрах страны, причем старт его проката пришелся на новогодние праздники. В результате этот фильм стал самой кассовой кинолентой в истории страны, обойдя по сборам предыдущего лидера — фильм «Холоп» 2019 года. Сейчас доход от показа «Чебурашки» подбирается к 6 млрд рублей. 

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Kinometro
Cсылки по теме:
Стало известно, на какие ухищрения идут кинотеатры ради показа «Аватара: Путь воды»
«Чебурашка» порвал российский прокат всего за 5 дней
Возможно, вы смотрели «Аватар» неправильно. Режиссер рассказал, как верно это делать
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11 на AliExpress
«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%. Водителям это не нравится — они хитрят, чтобы брать в разы дороже
Тысячи смарт-часов Galaxy Watch по всему миру выключились и больше не включились
Нейросеть научилась «скрещивать» две картинки. Мы попробовали и создали монстра

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4544
Carter_Mayers
На самом деле пофиг чей там фильм или сериал, хоть Корея, хоть США, хоть Франция, хоть Россия. Если смотреть интересно, то и наплевать чей он, а если позор и шляпа, то тут уже ничего не поделаешь. Каждая страна снимает равно как и достойное кино, так и хрень всякую. Есть реально такие сериалы и фильмы, за которые стыдно и смотреть которые стрёмно даже когда нефиг делать
2 часа назад в 19:39
#
Купить рекламу