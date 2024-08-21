Пользователи RuStore обновили приложения более 1,5 млрд раз

Олег

RuStore



Официальный магазин приложений RuStore преодолел планку в 1,5 млрд обновлений. Чаще всего обновляют финансовые приложения (37% от всех), полезные инструменты (13%), а также категорию покупки (7%), что соответствует самым популярным категориям в магазине. 

«Возможность своевременного обновления — одно из главных преимуществ RuStore, которым пользуются владельцы более 77 миллионов устройств. Эта функция дает 10 000 разработчиков гибкость в настройке и разработке своих продуктов для разных групп пользователей, одновременно обеспечивая быстрый доступ к важным обновлениям», — отметил Дмитрий Панкрушев, директор RuStore. 

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