Пользователи смартфонов Galaxy не узнают свой домашний экран после установки One UI 7



Компания Samsung впервые изменила оформление папок рабочего стола в One UI 7. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, южнокорейские разработчики услышали просьбы миллионов пользователей смартфонов Galaxy и наконец решили сделать большие папки с приложениями на домашнем экране. Ранее папка открывалась в небольшом окне и сконцентироваться на ее содержимом многим было сложновато.











Начиная с One UI 7, папка с приложениями будет выглядеть аналогично iOS: после нажатия на папку откроется большое окно с иконками, а основной рабочий стол будет заблюрен, чтобы не рассеивать внимание. Это очень удобное изменение; даже странно, что Samsung пришла к нему лишь сейчас. Напомним, что Начиная с One UI 7, папка с приложениями будет выглядеть аналогично iOS: после нажатия на папку откроется большое окно с иконками, а основной рабочий стол будет заблюрен, чтобы не рассеивать внимание. Это очень удобное изменение; даже странно, что Samsung пришла к нему лишь сейчас. Напомним, что по слухам весь интерфейс One UI 7 должен измениться до неузнаваемости. Некоторые инсайдеры называют апдейт самым большим визуальным изменением в истории Galaxy.