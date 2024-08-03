Пользователи смартфонов Galaxy не узнают свой домашний экран после установки One UI 7

Олег

One UI 7


Компания Samsung впервые изменила оформление папок рабочего стола в One UI 7. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, южнокорейские разработчики услышали просьбы миллионов пользователей смартфонов Galaxy и наконец решили сделать большие папки с приложениями на домашнем экране. Ранее папка открывалась в небольшом окне и сконцентироваться на ее содержимом многим было сложновато.

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One UI 7

Начиная с One UI 7, папка с приложениями будет выглядеть аналогично iOS: после нажатия на папку откроется большое окно с иконками, а основной рабочий стол будет заблюрен, чтобы не рассеивать внимание. Это очень удобное изменение; даже странно, что Samsung пришла к нему лишь сейчас. Напомним, что по слухам весь интерфейс One UI 7 должен измениться до неузнаваемости. Некоторые инсайдеры называют апдейт самым большим визуальным изменением в истории Galaxy. 

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Источник:
Gizmochina
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