Пользователи стали чаще смотреть контент с любимыми персонажами на «VK Видео»

Компания VK представила результаты внедрения технологий глубокого понимания контента Discovery, которые анализируют содержание и смысл видеороликов, а также автоматически распознают любимых героев. Пользователи «VK Видео» стали больше смотреть контент с интересными им персонами. Так, среднее время просмотра контента с теми же героями из блока «Смотрите также» увеличилось на 9%.

Технология распознавания известных персон построена на двух моделях машинного обучения: одна анализирует видеоряд с частотой один кадр в секунду и находит персон, а вторая идентифицирует популярных персон, которых определила первая модель. Это позволяет рекомендательной системе учитывать не только реакции пользователей, тематику и содержание контента, но и присутствие в роликах любимых героев.Технологии Discovery были представлены инженерами AI VK в конце 2025 года. Мультимодальная языковая модель интерпретирует сюжеты, кросс-форматная контентная модель понимает смысл контента, а рекомендательная система автоматически распознает известных персон на видео, чтобы пользователи чаще видели контент с любимыми героями.