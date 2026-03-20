Пользователи Telegram ринулись срывать последний куш перед его возможной блокировкой

В Telegram увеличилось количество рекламы в последние пару недель. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, после объявления Роскомнадзора об ограничении работы Telegram рекламодатели резко повалили в мессенджер и массово заказывают там интеграции. Количество рекламных публикаций там взлетело на 15-20% по сравнению с началом года и на 50% — с тем же периодом прошлого года.12 февраля вышло более 50 тысяч рекламных постов, это был пик спроса. Сейчас же в сутки в Telegram выходит порядка 44-45 тысяч постов. В марте спрос вырос на 68% относительно того же периода прошлого года. Эксперты, опрошенные изданием, говорят, что компании продолжают работать с Telegram несмотря на риски, потому что заменить этот канал другими без потери эффективности сложно и дорого.