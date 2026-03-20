Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Пользователи Telegram ринулись срывать последний куш перед его возможной блокировкой

Олег


В Telegram увеличилось количество рекламы в последние пару недель. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, после объявления Роскомнадзора об ограничении работы Telegram рекламодатели резко повалили в мессенджер и массово заказывают там интеграции. Количество рекламных публикаций там взлетело на 15-20% по сравнению с началом года и на 50% — с тем же периодом прошлого года. 

12 февраля вышло более 50 тысяч рекламных постов, это был пик спроса. Сейчас же в сутки в Telegram выходит порядка 44-45 тысяч постов. В марте спрос вырос на 68% относительно того же периода прошлого года. Эксперты, опрошенные изданием, говорят, что компании продолжают работать с Telegram несмотря на риски, потому что заменить этот канал другими без потери эффективности сложно и дорого.
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

🆎
+58
🆎
Теперь реклама будет везде где её не ждали 🤣 туалетная бумага, нижнее бельё, на стенах в падиках 🫣
час назад в 13:49
#