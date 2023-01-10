Apple TV Apple

Пользователи в бешенстве от обновления Apple TV — стало очень неудобно!

Олег

Apple TV


В сети появляются жалобы на обновление дизайна интерфейса Apple TV. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, речь идет об актуальном апдейте tvOS 16.2 для «яблочной» приставки, а также обновлениях приложения Apple TV, которое «завезли» в iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS 13.1. Пользователи активно жалуются на Reddit и других площадках.

Дело в том, что Apple изменила расположение разделов с фильмами в последнем обновлении: теперь вместо блока «Далее» на вкладке «Смотреть сейчас» отображается большой раздел избранного контента. Пользователи приставки и приложения привыкли к старому расположению, и пытаются вернуть всё как было, но новый блок избранных фильмов просто нельзя отключить.

Кроме того, предварительный просмотр стал воспроизводить видео со звуком по умолчанию, что тоже вызвало дополнительную волну недовольства. Вот что говорят возмущенные пользователи:
«Я просто НЕНАВИЖУ новый дизайн. Еще и превью теперь со звуком. Apple, что за дела? Раздел «Далее» теперь крошечный, его легко пропустить, и это сделано нарочно. При этом шоу Apple TV+ занимают 85% экрана». 

Любопытно, что жалобы на новое расположение разделов поступали от пользователей еще на этапе бета-тестирования tvOS 16.2, но Apple ничего не предприняла, чтобы сделать интерфейс более удобным. Есть вероятность, что это маркетинговое решение с целью привлечь больше внимания к тому контенту, который сама Apple считает релевантным.

Ранее мы рассказывали, что еще одно обновление принесло проблему на совместимые Apple TV. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple TV+ запустила бесплатный показ своих топовых сериалов
Важное приложение от Apple появится на Android-смартфонах
В Apple Music заработал режим караоке

Рекомендации

Рекомендации

Россиянам стало опасно покупать на AliExpress
В WhatsApp появилось долгожданное нововведение — можно редактировать отправленные сообщения
Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram
Как заставить Apple Pay работать в России. Найден один способ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4917
tellurian
Интересно кто придумал и решил воплотить эти новшества? Он хоть сам пользуется этим?
Сегодня в 11:12
#
Андрей
+37
Андрей
Снова у очередных нытиков беда… Высосанная из пальца, со временем привыкнется и будет как родной, но поныть надо обязательно…
Сегодня в 11:15
#
+247
Павел19562
Кинопаб всегда в хорошем дизайне на Apple TV !
Сегодня в 11:37
#
kardigan
+2954
kardigan Павел19562
На последней версии apple tv в какой проге он сейчас работает? Просто у меня тв не обновлялся давно и он ещё на тюне пашет
час назад в 14:09
#
+4491
Carter_Mayers Павел19562
Кинопаб конечно достойная штука, но сейчас много чего у них нет. Тот же Deeplex Pro за 12€ в год обладает большим количеством контента и не смотрят на протесты всяких там российских онлайн-кинотеатров с требованием об удалении их сериалов и фильмов. В общем, согласен, что альтернатив пиратам к сожалению в РФ сейчас нет. С уходом Netflix опять приходится пользоваться нелегальными сервисами
55 минут назад
#
+4491
Carter_Mayers
Apple TV+ слабовата на нынешний момент и конкурировать с крутыми Netflix и Amazon Prime им явно не легко. Пользовался несколько месяцев в прошлом году и как-то скучновато у них там было. Apple люблю и уважаю, но над количеством контента им явно надо поработать
58 минут назад
#