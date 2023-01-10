Пользователи в бешенстве от обновления Apple TV — стало очень неудобно!

В сети появляются жалобы на обновление дизайна интерфейса Apple TV. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, речь идет об актуальном апдейте tvOS 16.2 для «яблочной» приставки, а также обновлениях приложения Apple TV, которое «завезли» в iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS 13.1. Пользователи активно жалуются на Reddit и других площадках.
Дело в том, что Apple изменила расположение разделов с фильмами в последнем обновлении: теперь вместо блока «Далее» на вкладке «Смотреть сейчас» отображается большой раздел избранного контента. Пользователи приставки и приложения привыкли к старому расположению, и пытаются вернуть всё как было, но новый блок избранных фильмов просто нельзя отключить.
Кроме того, предварительный просмотр стал воспроизводить видео со звуком по умолчанию, что тоже вызвало дополнительную волну недовольства. Вот что говорят возмущенные пользователи:
«Я просто НЕНАВИЖУ новый дизайн. Еще и превью теперь со звуком. Apple, что за дела? Раздел «Далее» теперь крошечный, его легко пропустить, и это сделано нарочно. При этом шоу Apple TV+ занимают 85% экрана».
Любопытно, что жалобы на новое расположение разделов поступали от пользователей еще на этапе бета-тестирования tvOS 16.2, но Apple ничего не предприняла, чтобы сделать интерфейс более удобным. Есть вероятность, что это маркетинговое решение с целью привлечь больше внимания к тому контенту, который сама Apple считает релевантным.
Ранее мы рассказывали, что еще одно обновление принесло проблему на совместимые Apple TV.
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