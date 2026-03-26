Пользователи «ВКонтакте» могут покупать билеты на концерты и выставки прямо в ленте новостей

Александр


Соцсеть «ВКонтакте» объявила о запуске новой функции, позволяющей пользователям покупать билеты на концерты, выставки, киносеансы и спектакли непосредственно из ленты публикаций. Формат реализован через механизм шопсов — постов с товарными карточками, которые ранее начали использоваться для продажи физических товаров. Теперь в публикациях и клипах сообществ могут отображаться карточки мероприятий, при клике на которые открывается мини-приложение «VK Билеты» с деталями и возможностью оплаты.

Обработка платежа происходит на стороне билетного агрегатора-партнёра, а пользователю не нужно покидать социальную сеть, чтобы завершить покупку. Функция позволяет одновременно знакомиться с анонсами, планировать досуг и приобретать билеты, не переключаясь между приложениями. Руководитель продуктового направления контентных сервисов «ВКонтакте» Никита Лебедев отметил, что таким образом соцсеть даёт возможность продавать и покупать из контента не только физические, но и цифровые товары.

Для администраторов культурно-развлекательных сообществ и организаторов мероприятий новый инструмент упрощает взаимодействие с аудиторией и оптимизирует воронку продаж. Вместо размещения длинных ссылок в описании или подписях к постам, карточка мероприятия генерируется автоматически из каталога «VK Билетов» и нативно интегрируется в публикацию. Это позволяет зрителю сразу перейти к оформлению билета после знакомства с анонсом.
