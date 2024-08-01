Пользователи ВКонтакте получили возможность настраивать меню в приложении

Артем
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ВКонтакте расширила возможности персонализации и одной из первых среди онлайн-сервисов предоставила кастомизацию меню. Теперь можно закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами. Активные зрители коротких роликов могут выбрать VK Клипы, а постоянные слушатели VK Музыки — включить быстрый переход к трекам и плейлистам.

Алгоритмы машинного обучения предлагают пользователю разделы с учётом активности и интересов. Можно выбрать предложенный вариант или настроить навигационные вкладки по своему усмотрению: добавить переход к профилю, сообществам, друзьям, играм, в VK Клипы или VK Музыку. Самые востребованные среди аудитории разделы доступны всегда: по итогам исследований, ими стали лента, поиск с рекомендациями и VK Мессенджер.

«ВКонтакте большое количество востребованных продуктов, и у каждого пользователя свои приоритеты и вкусы. Мы продолжаем развивать платформу в ответ на запрос аудитории гибко управлять своим онлайн-пространством. Главное для миллионов пользователей навигационное меню теперь предлагает персонализированный подход. Благодаря быстрому доступу важные для пользователя функции находятся в одном касании. Можно сфокусироваться на том, ради чего вы открываете приложение. Вскоре мы представим больше обновлений, которые привнесут в интерфейсы широкие возможности для интуитивного взаимодействия с навигацией и контентом», — прокомментировал директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.

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