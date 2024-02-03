Пользователи выложили снимки, которые возмутили «онлифанщиц»

Пока продвинутые пользователи стараются раздеть (и не только) звезд кино и интернета, энтузиасты при помощи нейронок виртуально обучают целомудрию раздетых девушек.С помощью нейросетей и специально написанного промта, пользователи собирают фото полуголых девушек и одевают их, застегивают глубокие декольте, удаляют бодиарт и сдувают губы. Снимки с примерными дамами выкладываются под хэштегом dignifAI, что с учетом игры слов переводится как «облагораживать». Под тем же названием позже появилась тематическая страничка в X.Юмор оценили не все — одна из моделей заблокировала доступ к своему аккаунту, после того, как увидела себя одетой.Стоит заметить, что свою работу нейронка выполняет на все сто. Одежда смотрится органично, а татуировки «смываются» не искажая исходник.