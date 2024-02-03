Пользователи выложили снимки, которые возмутили «онлифанщиц»

Артем
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Пока продвинутые пользователи стараются раздеть (и не только) звезд кино и интернета, энтузиасты при помощи нейронок виртуально обучают целомудрию раздетых девушек.

С помощью нейросетей и специально написанного промта, пользователи собирают фото полуголых девушек и одевают их, застегивают глубокие декольте, удаляют бодиарт и сдувают губы. Снимки с примерными дамами выкладываются под хэштегом dignifAI, что с учетом игры слов переводится как «облагораживать». Под тем же названием позже появилась тематическая страничка в X.

Юмор оценили не все — одна из моделей заблокировала доступ к своему аккаунту, после того, как увидела себя одетой. 

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Стоит заметить, что свою работу нейронка выполняет на все сто. Одежда смотрится органично, а татуировки «смываются» не искажая исходник.

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Источник:
X
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Комментарии

+4409
Gabriel
Ну может хоть нейросеть седелает бл…й похожих на порядочных людей.
3 февраля 2024 в 19:37
#
Mers
+4841
Mers Gabriel
Батенька, да вы поэт!
3 февраля 2024 в 19:59
#
+916
hate_u Gabriel
Но они так просто не сдаются )
3 февраля 2024 в 21:46
#
+123
lokky
"свою работу нейронка выполняет на все сто" — да-да, только на последнем фото девке нарисован новый рот.
2 часа назад в 20:31
#
+916
hate_u lokky
Настоящий был слишком пошлым )
2 часа назад в 20:39
#
XuliGAN
+137
XuliGAN
Из всех фотографий девушек зашли только те что сделанные были неиросетью, куда мир катиться…
8 минут назад
#
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