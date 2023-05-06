Пользователи вынудили OpenAI изменить принцип работы ChatGPT. Что теперь с ним будет?



Создатели чат-бота ChatGPT изменили принцип его работы и обучения. Об этом пишет CNBC со ссылкой на OpenAI.



Согласно источнику, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил об изменениях в ChatGPT. Какое-то время чат-бот обучался на запросах пользователей, но в последнее время на это стали обращать внимание, и компанию закидали жалобами. Руководство Amazon даже запретило своим сотрудникам упоминать в запросах к ChatGPT какую-либо внутреннюю инфоромацию из опасений, что нейросеть выдаст её в ответе третьим лицам.



Теперь же Альтман заявил, что ChatGPT больше не будет собирать данные запросов пользователей и обучаться на их основе из-за явного недовольства со стороны клиентов. При этом он умолчал о том, как именно теперь будет происходить обучение нейросети. Скорее всего, команда OpenAI найдет другие методы, ведь без постоянного обучения ИИ теряет свое главное преимущество над традиционными источниками информации.



Немного света на вопрос дальнейшего обучения ChatGPT проливают обновленные условия использования. Там говорится, что инженеры могут использовать данные, полученные из API чат-бота, когда его внедряют в сторонние сервисы.