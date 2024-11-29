Пользователи WhatsApp массово лишаются доступа к онлайн-банку и счетам

В рунете распространяется новая мошенническая схема, которая предуматривает взлом онлайн-банкинга жертвы через WhatsApp. О ней рассказали в «Коммерсанте» со ссылкой на ВТБ.
После перехода по ссылке на смартфон жертвы (очевидно, Android) устанавливается вирус SpyMax. Он блокирует экран устройства: он перестает реагировать на нажатия и зачастую показывает только надпись «Перезагрузка» на черном фоне. В это время мошенники отправляют проверочный код для входа в онлайн-банк и он отображается на экране, при этом жертва никак не может управлять смартфоном. Разводилы входят в личный кабинет банка, меняют пароли и действуют по своему усмотрению: либо просто похищают деньги, либо пользуются картой для дропов.
Всего одна веб-панель, генерирующая ссылки на SpyMax, приносит мошеннику около 15 млн рублей за полгода, то есть обороты описанной схемы действительно огромны.