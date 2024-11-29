Пользователи WhatsApp массово лишаются доступа к онлайн-банку и счетам

В рунете распространяется новая мошенническая схема, которая предуматривает взлом онлайн-банкинга жертвы через WhatsApp. О ней рассказали в «Коммерсанте» со ссылкой на ВТБ.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides