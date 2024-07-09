Пользователи WhatsApp на Samsung Galaxy скоро станут круче, чем все остальные

Олег

Фото: Unsplash


Компания Samsung готовится развернуть свои нейросетевые фичи для сторонних приложений. Об этом пишет Android Authority.

Речь идет в первую очередь о переводе звонков в реальном времени на разные языки. Сейчас опция уже запущена в рамках Galaxy AI на смартфонах Samsung Galaxy, однако компания, похоже, захотела удивить всех и вскоре может внедрить эту функцию в сторонние приложения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Свежий инсайд гласит, что WhatsApp станет первым сторонним сервисом, который получит функцию Galaxy AI — перевод голосовых звонков в реальном времени. Разумеется, работать это будет только на смартфонах бренда; то есть пользователи WhatsApp, которые общаются с Samsung Galaxy, окажутся более привелегированными, чем все остальные. К сожалению, сроки внедрения не называются, и сама Samsung не комментировала эту информацию. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Android Authority
Cсылки по теме:
С этим нововведением WhatsApp вы забудете про селфи. Можно сразу и в Telegram использовать!
Разработчики WhatsApp элегантно решили проблему, которая годами бесит пользователей Telegram на iPhone
Apple добавила в iOS 18 два способа точно понять, что у собеседника Android-смартфон

Рекомендации

Рекомендации

«Google Фото» раздает своим пользователям платные функции абсолютно бесплатно
Появился мессенджер, объединяющий все другие — даже Telegram и WhatsApp
Galaxy Watch 7 удивят всех, и вот почему
«Сбербанк» поменял условия обслуживания карт. Что изменилось?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии