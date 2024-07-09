Пользователи WhatsApp на Samsung Galaxy скоро станут круче, чем все остальные



Компания Samsung готовится развернуть свои нейросетевые фичи для сторонних приложений. Об этом пишет Android Authority.



Речь идет в первую очередь о переводе звонков в реальном времени на разные языки. Сейчас опция уже запущена в рамках Galaxy AI на смартфонах Samsung Galaxy, однако компания, похоже, захотела удивить всех и вскоре может внедрить эту функцию в сторонние приложения.







Свежий инсайд гласит, что WhatsApp станет первым сторонним сервисом, который получит функцию Galaxy AI — перевод голосовых звонков в реальном времени. Разумеется, работать это будет только на смартфонах бренда; то есть пользователи WhatsApp, которые общаются с Samsung Galaxy, окажутся более привелегированными, чем все остальные. К сожалению, сроки внедрения не называются, и сама Samsung не комментировала эту информацию.