Пользователи Windows 11 получат долгожданную возможность



Компания Microsoft готовится разрешить удалять предустановленные приложения из Windows 11. Об этом пишут несколько зарубежных СМИ.



Нововведение обнаружено в бета-версии системы, в сборке 23585 — сейчас она доступна на инсайдерском канале Windows 11 Dev. Среди прочего, пользователи обнаружили кнопку «Удалить» под теми приложениями, где раньше её не было.









Например, в ближайшее время Windows 11 позволит удалить приложения «Камера», «Фотографии», «Люди», Cortana и так далее. Скорее всего, большинством этих утилит вы обычно не пользуетесь, поэтому возможность удалить мусор из системы не может не радовать. Что касается Cortana, то она вовсе бесполезна для русскоговорящих пользователей; более того Microsoft сама стала заменять её на новый Copylot.



Сейчас опция тестируется и станет доступна всем пользователям в ближайшем обновлении Windows 11. Например, в ближайшее время Windows 11 позволит удалить приложения «Камера», «Фотографии», «Люди», Cortana и так далее. Скорее всего, большинством этих утилит вы обычно не пользуетесь, поэтому возможность удалить мусор из системы не может не радовать. Что касается Cortana, то она вовсе бесполезна для русскоговорящих пользователей; более того Microsoft сама стала заменять её на новый Copylot.Сейчас опция тестируется и станет доступна всем пользователям в ближайшем обновлении Windows 11.