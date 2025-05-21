Пользователи Windows получат коронную функцию устройств Apple

«Когда вы открываете приложение на мобильном устройстве или планшете, Windows может показывать едва заметный значок прямо на значке панели задач вашего приложения. При нажатии он запускает ваше приложение непосредственно в задачу, обеспечивая плавную интуитивную передачу с ПК на телефон», — Аакаш Варшни, старший менеджер по продуктам для кросс-устройств и опыта в Microsoft.