Пользователи Windows получат коронную функцию устройств Apple

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Microsoft работает над опцией Cross Devisw Resume — полной копией Continuity от Apple. Об этом пишет The Verge.

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Согласно источнику, энтузиасты заметили демонстрацию работы новой фичи в сессии Microsoft Build 2025, после чего слайды были удалены.
«Когда вы открываете приложение на мобильном устройстве или планшете, Windows может показывать едва заметный значок прямо на значке панели задач вашего приложения. При нажатии он запускает ваше приложение непосредственно в задачу, обеспечивая плавную интуитивную передачу с ПК на телефон», — Аакаш Варшни, старший менеджер по продуктам для кросс-устройств и опыта в Microsoft. 
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Слайды демонстрировали, как на панели задач появляется иконка Spotify и сообщение, предлагающее «возобновить недавно открытое на вашем мобильном устройстве». Судя по всему, очень скоро в Windows появится аналог «непрерывности» от Apple, и пользователи смогут бесшовно переключаться между устройствами в рамках одной задачи или приложения. С какими устройствами и ОС это будет работать — пока загадка. 

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Источник:
The Verge
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