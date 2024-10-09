Пользователи «Яндекс Такси» с подпиской «Плюс» заметили странные списания. С них берут больше других?





Пассажиры, вызывающие такси в «Яндекс Go» с подпиской «Плюс», стали замечать дополнительную позицию в чеке — «Расширенный уровень подписки Яндекс.Плюс». Плата за эту позицию в одном из случаев составила 5% от стоимости поездки, но она может быть в несколько раз выше — до 20%.







Пользователи стали негодовать и высказывать разные теории — якобы это наценка за то, что у них подключена подписка. Были и те, что решили, будто цена для такого пассажира не меняется, а таксист получает меньше, то есть из кармана водителя берётся плата за чужую подписку.



Поддержка «Яндекс Go» расставила всё на свои места и разложила по полочкам. Она объяснила, что в чеке так выделяется кэшбэк, то есть количество рублей, которые пользователь получит баллами на свой счёт в платёжном сервисе «Яндекс Пэй». Стоимость поездок у обладателей «Плюса» такая же, как у тех, кто вызывает автомобили без этой подписки, а наличие или отсутствие «Плюса» у пассажира никак не сказывается на заработке таксиста. Так же, как не сказывается использование бонусных баллов или скидочных промокодов при оплате поездки — таксист всё равно получит ту сумму, которую получил бы, оплати пассажир всю сумму настоящими деньгами.







«Плата» за расширенный уровень подписки, указанная в чеке, зависит от размера кэшбэка, который подключен в «Яндекс Пэй». Например, в этом месяце кэшбэк за такси «Яндекса» составляет 20% (то есть, если поездка обошлась в 1000 рублей, то в дополнительной позиции в чеке будет отражено списание 200 рублей, и эти деньги вернутся на баланс в виде такого же количества баллов).





Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым