Пользователи YouTube начали наживаться на провайдерах

Уже несколько недель в России невозможно полноценно использовать YouTube, хотя этот сервис официально не входит в список заблокированных ресурсов. Доступ к нему сильно замедляется, что вызывает негодование пользователей.
Пикабушник E.Koles обратился в «Ростелеком» с жалобой на медленный доступ у YouTube, и получил в ответ отписку, из которой следует, что провайдер не причастен к замедлению, не знает, является ли YouTube запрещённым ресурсом, и предполагает, что проблемы возникли не на его оборудовании, а где-то извне. В то же время «Ростелеком» зачислил на счёт абонента 500 рублей в индивидуальном порядке.\
Этот пример показывает, что и другие абоненты могут обратиться к своим провайдерам как минимум за разъяснением причин замедления YouTube, но лучше — с требованием вернуть нормальную скорость и выплатить возмещение из-за неудобств, которые вызывает медленная скорость.
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