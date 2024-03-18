Пользователи жалуются на Samsung Galaxy S24 — смартфон вытрепал им все нервы

Фото: SamMobile



Владельцы свежих Galaxy S24 жалуются на некорректную работу распознавания лиц. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, проблемы возникают, когда пользователь пытается разблокировать свой Galaxy S24 с помощью Face Unlock при отсутствии яркого источника света. Стоит обстановке хоть немного затемниться, смартфон начинает ругаться на «слабое освещение» и отказывается узнавать владельца.







Если пользователь не добавлял отпечаток пальца в смартфон, то единственным способом разблокировать его при глюке Face Unlock остается код-пароль, что крайне неудобно. Примечательно, что если в тот же момент включить фронтальную камеру, лицо отлично видно. Другие смартфоны тоже не испытывают трудностей с распознаванием лица в аналогичных условиях освещенности.



Скорее всего, проблема программная и коснулась только линейки Galaxy S24. Владельцам остается лишь ждать официального исправления.