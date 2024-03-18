Пользователи жалуются на Samsung Galaxy S24 — смартфон вытрепал им все нервы

Олег

Galaxy S24

Фото: SamMobile

Владельцы свежих Galaxy S24 жалуются на некорректную работу распознавания лиц. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, проблемы возникают, когда пользователь пытается разблокировать свой Galaxy S24 с помощью Face Unlock при отсутствии яркого источника света. Стоит обстановке хоть немного затемниться, смартфон начинает ругаться на «слабое освещение» и отказывается узнавать владельца.

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Если пользователь не добавлял отпечаток пальца в смартфон, то единственным способом разблокировать его при глюке Face Unlock остается код-пароль, что крайне неудобно. Примечательно, что если в тот же момент включить фронтальную камеру, лицо отлично видно. Другие смартфоны тоже не испытывают трудностей с распознаванием лица в аналогичных условиях освещенности.

Скорее всего, проблема программная и коснулась только линейки Galaxy S24. Владельцам остается лишь ждать официального исправления. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

wetwet
+868
wetwet
ну прям все нервы)))) фейс айди это в принципе эксклюзив айфонов до сих пор. остальное — жалкая пародия. зато распознавание отпечатков на андройдах молниеносное.
час назад в 18:52
#
tellurian
–854
tellurian wetwet
Вопрос в качестве распознавания.
час назад в 19:04
#
tellurian
–854
tellurian
Айфон на солнце тоже не разблокируется. Надо отвернуться от солнца.
13-15 не работают
55 минут назад
#