





Компания Zoom заключила мировое соглашение с истцами, подавшими на неё в суд за разглашение данных. Коллективный иск был подан в федеральный суд Сан-Хосе в Калифорнии, США.Истцы утверждали, что компания Zoom передавала личные данные без согласия пользователей в Facebook, Google и LinkedIn, тем самым извлекая дополнительный доход. Кроме того, она предоставляла недостоверные данные о надёжности защиты данных и скрывала тот факт, что разговоры по видеосвязи могли прерываться или перехватываться и просматриваться хакерами через атаку, получившую название Zoombombing.Общий размер компенсации составит 85 миллионов долларов США. Zoom заплатит по 25 долларов владельцам платной подписки, которые присоединились к иску, и по 15 долларов тем, у кого нет подписки, и кто из-за этого не мог подать в суд. Кроме того, Zoom возместит судебные издержки, которые оцениваются в 21,25 миллиона долларов США. Компания также изменит политику конфиденциальности и уберёт оттуда пункты, позволяющие ей передавать пользовательские данные сторонним организациям.Zoom — один из наиболее популярных сервисов для проведения видеоконференций, он существует уже несколько лет, но выстрелил только в период пандемии коронавируса. По данным истцов, Zoom собрал на подписках около 1,3 миллиарда долларов США. Мировое соглашение вступит в силу после того, как будет одобрено окружным судьёй Люси Кох в Сан-Хосе, Калифорния.