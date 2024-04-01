У Android-смартфонов возникла проблема, над которой владельцы iPhone звонко посмеются

Олег

Android


Эксперты по кибербезопасности Fox-IT обнаружили опаснейший троян, маскирующийся под антивирусное ПО для Android. О нем пишут в xaker.ru.

Согласно источнику, малварь получила название Vultur и создана исключительно для смартфонов и планшетов на ОС Android. Впервые она обнаружена в 2021 году, но теперь используется по-настоящему массово. Его 9 разновидностей уже атаковали пользователей банковских приложений в 15 странах мира.

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Свежая и самая незаметная версия Vultur распространяется под видом антивируса McAfee Security для Android. Ссылку на приложение чаще всего присылает мошенник во время фишинговой телефонной атаки, но наткнуться на зараженный APK можно и в сети. Внутри утилиты находится троян, который запускает три системных процесса Vultur; они получают доступ к «Спец.возможностям», после чего перехватывают нажатия, записывают экран смартфона и отправляют все собранные данные на материнский сервер.

Помимо прочего, Vultur обзавелся новейшими способами обхода защиты от обнаружения: специальные механизмы прячут малварь от антивирусов, а обманные всплывающие окна призваны ввести в заблуждение владельца смартфона. Стоит ли говорить, что владельцам iPhone не стоит переживать: iOS не нуждается в антивирусах, а трояны подобные Vultur не могут прорваться системную через «песочницу». 

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Источник:
xaker.ru
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