Maps


Пользователи последней версии «Google Карт» начали получать оповещение, которое уговаривает их разрешить использование личных данных. Об этом рассказали в 9to5Mac.

В своем картографическом сервисе Google использует краудсорсинговые данные своих пользователей, чтобы анализировать их маршруты и скорость и улучшать навигацию. Теперь компания начала отображать подсказку, которая уговаривает владельца смартфона разрешить «Картам» и дальше собирать данные о его передвижениях. Казалось бы, это проявление порядочности со стороны компании, но есть один нюанс.

Google убедительно рассказывает о том, что «использует ваши данные и данные других людей, чтобы улучшить карты для всех», сопровождая текст красочными картинками. Однако, в случае, если пользователь не разжалобится и не согласится дальше отдавать Google информацию о своих маршрутах и передвижениях, приложение Maps лишает его пошаговой навигации в реальном времени с голосовыми подсказками от Google. 

Google

Компания объясняет:
«Во время навигации Google собирает данные, такие как местоположение по GPS и пройденный вами маршрут. Эти данные могут использоваться для того, чтобы сделать информацию, включая информацию о дорожном движении и сбоях в реальном времени, видимой для других и помочь им. найти самый быстрый маршрут. Эти обновления карты не будут связаны с вашим аккаунтом Google или устройством»
После просмотра подсказки у пользователя есть два варианта: «Отменить» или «Начать». В случае отмены разрешения, Google Maps лишает вас возможности использовать пошаговую навигацию с голосовым сопровождением.

Ранее Facebook прибегал к подобному способу взаимодействия с пользователями, чтобы уговорить их включить перекрестное отслеживание в iOS 14.5. Однако этот подход вызвал негативную реакцию у владельцев Apple-девайсов. 



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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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