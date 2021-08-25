Пользователи последней версии «Google Карт» начали получать оповещение, которое уговаривает их разрешить использование личных данных. Об этом рассказали в 9to5Mac.В своем картографическом сервисе Google использует краудсорсинговые данные своих пользователей, чтобы анализировать их маршруты и скорость и улучшать навигацию. Теперь компания начала отображать подсказку, которая уговаривает владельца смартфона разрешить «Картам» и дальше собирать данные о его передвижениях. Казалось бы, это проявление порядочности со стороны компании, но есть один нюанс.Google убедительно рассказывает о том, что «использует ваши данные и данные других людей, чтобы улучшить карты для всех», сопровождая текст красочными картинками. Однако, в случае, если пользователь не разжалобится и не согласится дальше отдавать Google информацию о своих маршрутах и передвижениях, приложение Maps лишает его пошаговой навигации в реальном времени с голосовыми подсказками от Google.Компания объясняет: