Пользователям Google урезали облачное хранилище. Теперь всего 5 ГБ, но можно получить в три раза больше

Александр
Редакция сайта Rozetked обратила внимание на изменение условий предоставления бесплатного облачного хранилища Google. Некоторым владельцам новых учётных записей предлагается лишь 5 ГБ, тогда как остальным по-прежнему доступно 15-гигабайтное пространство. Причиной урезанного лимита может быть отсутствие привязанного к аккаунту номера телефона.

Согласно сообщениям на Reddit, при создании нового Google-аккаунта появляется экран с опциями хранилища. Пользователь может либо подтвердить номер телефона и получить 15 ГБ, либо отказаться от верификации и довольствоваться 5 ГБ. Вероятно, нововведение находится на стадии А/В-тестирования и затрагивает только часть регионов. В Rozetked попытались воспроизвести этот сценарий, создали учётную запись без привязки номера, и не обнаружили ограничение в 5 ГБ, что подтверждает версию о точечном тестировании.



Лимит в облачном хранилище Google распространяется на несколько сервисов, в том числе «Google Диск», Gmail и «Google Фото». Несколько месяцев назад жителям РФ не приходили коды в SMS для верификации номера телефона, но сейчас такой проблемы нет.

Урезание лимита было замечено в справочной документации в марте 2026 года. В описании на португальском языке указано, что новые учётные записи Google получают 5 ГБ с возможностью разблокировать дополнительные 10 ГБ после верификации номера телефона. Скорее всего, ужесточение связано с борьбой против массовой регистрации аккаунтов и спама. Привязка номера помогает Google более эффективно проверять реальных пользователей и ограничивать возможность бесконечно увеличивать хранилище с помощью множества аккаунтов.

Комментарии (1)

kardigan
+4442
kardigan
Мудаки.
28 минут назад
#

