Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Пользователям VPN перекрыли доступ к маркетплейсам и картам

Александр

Фото freepik

Крупнейшие российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon и интернет-магазин «ВкусВилл» — начали ограничивать доступ для пользователей, использующих VPN-сервисы. Как выяснили «Известия», при включённом средстве обхода блокировок сайты замедляются, не загружают карточки товаров, изображения и описания или вовсе перестают открываться. То же самое касается карт и навигатора от «Яндекса». При этом без использования VPN они продолжают корректно работать даже за пределами России. Источники издания на рынке подтверждают, что речь идёт о целенаправленной фильтрации трафика.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

По словам собеседника «Известий», компании вынуждены адаптироваться к возможному ужесточению регулирования, и речь идёт не о точечных доработках, а о пересборке инфраструктуры — с резервированием каналов, дополнительными уровнями фильтрации и новыми механизмами идентификации пользователей. Это приводит к росту издержек, не связанных с развитием бизнеса, и даже вредит продажам.

Полностью заблокировать использование VPN технически сложно, отмечает другой источник. Пока речь идёт о точечном ограничении наиболее популярных сервисов, тем более что их число уже сократилось. Полная блокировка невыгодна самим площадкам. Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в беседе с НСН подтвердил, что платформы уже начали уведомлять пользователей о том, что без VPN всё будет работать быстрее.



Эксперты предупреждают, что эффект от таких мер может выйти за пределы электронной коммерции. В финансовом секторе это риски сбоев при проведении операций, в электронной колммерции — снижение доступности товаров для пользователей за рубежом и потенциальные проблемы с трансграничными поставками. Отдельным риском остаётся ухудшение пользовательского опыта: если часть аудитории не сможет даже просматривать товары, это неизбежно скажется на конверсии и оборотах площадок.

Новые требования затронули не только Ozon, Wildberries и «ВкусВилл», но и VK с «Яндексом». Как ранее сообщили «Известия», Минцифры потребовало от этих площадок с 15 апреля ограничить доступ пользователям, которые заходят через VPN. Компаниям передадут списки IP-адресов, выявленных Роскомнадзором, а также выдадут инструкции по выявлению VPN-трафика. Бизнес должен сообщать регулятору о новых способах обхода блокировок. Отказ от мер грозит исключением сервисов из «белых списков» — перечня сайтов, которые продолжают работать при временных отключениях мобильного интернета. Кроме того, компании могут лишиться IT-аккредитации, а с ней — налоговых преференций, IT-ипотеки и отсрочки от срочной службы для сотрудников.
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Пользователи «Ozon Банка» жалуются на сбои в работе приложения
Эксперт рассказал о логике и механике блокировки Telegram
«Коммерсант»: в России началась полная блокировка Telegram

Рекомендации

Рекомендации

Такой будет iOS 27, и ее захотят все
9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!
Просто пушка за 2 тысячи рублей. Вышла камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera 3 3K с ИИ-отслеживанием

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

YABLOKOFON
До 15 апреля ещё почти неделя, эти бегом бегут выслуживаться перед начальством и отчитываться о блокировках помойники позорные Желаю им миллиардных убытков. Лучше бы так уровень жизни поднимали и зарплаты. Но нет ухудшение жизни гражданам это первостепенная задача
2 часа назад в 17:01
Читайте также