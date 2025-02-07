Пользоваться DeepSeek стало опасно

Олег

DeepSeek


Мошенники подсуетились и начали похищать личные данные, пользуясь всеобщим ажиотажем вокруг нейросети DeepSeek. Об этом пишет Makeusof.

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Ранее мы писали о DeepSeek и не нашли в нем ничего особенно примечательного, за исключением пары небольших приятных особенностей. Однако хайп вокруг китайской нейросети, созданной стартапом «на коленке», сделал своё дело: множество пользователей по всему миру захотели его попробовать. Этим решили воспользоваться кибермошенники.

Согласно источнику, разводилы начали копировать официальные сайты DeepSeek, создавая идентичные оригиналу лендинги и регистрируя похожие домены. Обычно люди ищут нужный им сайт через поисковики, а не вводят его в адресную строку; таким образом они попадают на фейковые ресурсы. Иногда хакеры могут размещать в сети фейковые URL, утверждая, что это обходной адрес, работающий без сбоев. А дальше всё зависит от фантазии мошенника.

Достоверно известно, что некоторые распространяют таким образом вредоносное ПО Lumma Stealer под видом приложения DeepSeek, и оно похищает личные данные человека, включая аккаунты и банковские карты. Аналогичным способом они могут воровать учетные записи Google, побуждая клиента авторизоваться с их помощью, и так далее.

Чтобы не попасться на такие уловки, вы можете установить DeepSeek локально на свой ПК и больше не зависеть от интернета. 

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Источник:
Makeusof
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