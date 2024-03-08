Пользоваться iOS 18 будет приятно, как никогда раньше

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Голосовые ярлыки. Пользователь сможет привязать определенную фразу к активации нужной ему функции. После настройки будет достаточно произнести заданное словосочетание и смартфон сразу его распознает.

Пользователь сможет привязать определенную фразу к активации нужной ему функции. После настройки будет достаточно произнести заданное словосочетание и смартфон сразу его распознает. «Категории» в озвучке. Существующая функция Live Speech будет расширена новым разделом «Категории». Пользователь сможет присвоить названия категориям фраз и назначить один из 20 значков для облегчения поиска.

Существующая функция Live Speech будет расширена новым разделом «Категории». Пользователь сможет присвоить названия категориям фраз и назначить один из 20 значков для облегчения поиска. Настройка размера шрифта. Их будут поддерживать гораздо больше приложений, чем сейчас. А еще увеличить размер надписей можно будет в некоторых разделах системы, которые сейчас недоступны для этой настройки.

Согласно источнику, изменений будет три:Некоторые из перечисленных нововведений появятся также и в macOS 15 с кодовым названием Glow.