Пользоваться iOS 18 будет приятно, как никогда раньше

Олег

iOS 18
Фото: MacRumors 


Компания Apple готовит несколько больших нововведений iOS 18 в области специальных возможностей. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы уже рассказывали о том, что iOS 18 станет самой «нейросетевой» операционной системой в истории Apple, поскольку компания готовит переработанную Siri и ряд других нововведений. Теперь же стало известно о переменах в разделе универсального доступа грядущей iOS.

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Согласно источнику, изменений будет три:
  • Голосовые ярлыки. Пользователь сможет привязать определенную фразу к активации нужной ему функции. После настройки будет достаточно произнести заданное словосочетание и смартфон сразу его распознает.
  • «Категории» в озвучке. Существующая функция Live Speech будет расширена новым разделом «Категории». Пользователь сможет присвоить названия категориям фраз и назначить один из 20 значков для облегчения поиска.
  • Настройка размера шрифта. Их будут поддерживать гораздо больше приложений, чем сейчас. А еще увеличить размер надписей можно будет в некоторых разделах системы, которые сейчас недоступны для этой настройки.

Некоторые из перечисленных нововведений появятся также и в macOS 15 с кодовым названием Glow. 

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Источник:
MacRumors
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