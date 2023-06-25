Пользоваться iPhone проще, чем Android-смартфоном? Вы будете удивлены — мир изменился

Олег

Android


Аналитики провели исследования поисковых запросов пользователей iOS и Android и поделились неожиданными результатами. Подробности собрали в Gizmochina.

Для отчета эксперты проанализировали даные поисковых систем, чтобы увидеть, сколько раз пользователи iOS и Android искали подсказки в интернете для одних и тех же бытовых действий. Например: сделать скриншот, сделать запись экрана, очистить память смартфона, передать фото на компьютер и так далее. Оказалось, что iPhone уступает в интуитивности Android-смартфонов почти по всем параметрам.

Android

Если верить выборке, то пользователи iOS реже «андроидоводов» искали лишь два ответа — как сделать скриншот и как отсканировать QR-код. Следовательно, эти две вещи в iPhone делаются проще, чем в Android. Во всех остальных вопросах владельцы айфонов оказались гораздо менее сведущими: они искали ответы в Google намного чаще, чем пользователи Android-смартфонов.

В среднем ежемесячно владельцы iPhone около 358 000 раз искали в поисковике подсказки на разные бытовые задачи, тогда как Android-пользователи делали это 226 000 раз. То есть, «айфоноводы» гуглят функции iOS на 58% чаще, чем владельцы Android.

Как это ни удивительно, но вывод следующий: пользоваться Android оказывается проще, чем iOS. По крайней мере, к таким результатам привело данное исследование. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Dmitriy
+557
Dmitriy
Сканирование qr на яблофлне вроде только собираются сделать адекватным. До этого в итоге постоянно пользовался сторонним софтом, ибо нереально. Да настроек, все более запутанных яблочники городят дофига. Особенно многие в шоке до сих пор от режима Не беспокоить и его перехода в фокусирование. Кастомизация локскрина сделана через ж.... Многое неочевидно.
Это в 6-м iOS было эталоном логики, дальше все начало плохеть.
Сегодня в 14:11
#
–392
NYX
Ну конечно простенький наборчик функционала будет проще в использовании, чем мультитул. Как бы очевидно.
Многие вещи на иос, которые совершенно очевидные на ведре, находятся в иос в какой-то ж и просто так без бутылки их не найти.
2 часа назад в 15:51
#
+134
lokky
"пользоваться Android оказывается проще, чем iOS. По крайней мере, к таким результатам привело данное исследование" — нет, просто андроедов волнуют другие проблемы: где скинуть украденное, почем нынче наркота и т.д.))
33 минуты назад
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Tigrolik
+596
Tigrolik
По статистике 95% людей верят выдуманной статистике.
17 минут назад
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