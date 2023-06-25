Пользоваться iPhone проще, чем Android-смартфоном? Вы будете удивлены — мир изменился

Аналитики провели исследования поисковых запросов пользователей iOS и Android и поделились неожиданными результатами. Подробности собрали в Gizmochina.Для отчета эксперты проанализировали даные поисковых систем, чтобы увидеть, сколько раз пользователи iOS и Android искали подсказки в интернете для одних и тех же бытовых действий. Например: сделать скриншот, сделать запись экрана, очистить память смартфона, передать фото на компьютер и так далее. Оказалось, что iPhone уступает в интуитивности Android-смартфонов почти по всем параметрам.Если верить выборке, то пользователи iOS реже «андроидоводов» искали лишь два ответа — как сделать скриншот и как отсканировать QR-код. Следовательно, эти две вещи в iPhone делаются проще, чем в Android. Во всех остальных вопросах владельцы айфонов оказались гораздо менее сведущими: они искали ответы в Google намного чаще, чем пользователи Android-смартфонов.В среднем ежемесячно владельцы iPhone около 358 000 раз искали в поисковике подсказки на разные бытовые задачи, тогда как Android-пользователи делали это 226 000 раз. То есть, «айфоноводы» гуглят функции iOS на 58% чаще, чем владельцы Android.Как это ни удивительно, но вывод следующий: пользоваться Android оказывается проще, чем iOS. По крайней мере, к таким результатам привело данное исследование.