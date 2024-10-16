Помните гигантскую «сферу» из Лас-Вегаса? Скоро такую же построят поближе к нам

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Компания Sphere Entertainment, построившая гигантскую «сферу» с 55 тысячами светодиодных панелей в Лас-Вегасе, объявила о строительстве второй такой конструкции в столице ОАЭ, Абу-Даби.Проект финансируется Департаментом культуры и туризма Абу-Даби. Стоимость сделки не разглашается, как и другие подробности, но в США такая «сфера» обошлась в $2 млрд. Её габариты составляют 112 х 158 м. Внутри расположен кинотеатр на 18 тысяч зрителей с 16K LED-дисплеем, который обеспечивает эффект полного погружения. Внешнюю поверхность The Sphere используют для рекламы многие бренды, включая Xbox, PlayStation, Google, а также фильмы «Барби», «Оппенгеймер», игры Honkai: Star Rail и многое другое.Точное местоположение и сроки окончания строительства остаются в секрете. Для жителей стран СНГ это отличная новость, поскольку посетить «сферу» в Абу-Даби будет намного проще и дешевле, чем получать визу в США.