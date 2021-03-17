





Intel наняла актёра, который в рекламной кампании «Get a Mac» исполнял роль компьютера Apple — Джастина Лонга. Он принял участие в роликах производителя процессоров. Каждое видео актёр начинает со слов «Привет, я… Джастин».Все новые ролики Intel начинаются на традиционном белом фоне. Это прямая отсылка к рекламной кампании Apple 2000-годов. Новая реклама снова фокусируется на противостоянии Mac и PC, но теперь Джастин Лонг высмеивает недостатки компьютеров на чипе M1, среди которых отсутствие поддержки нескольких мониторов и скучное цветовое оформление MacBook.Один из роликов посвящен «основному» недостатку компьютеров Apple — отсутствие сенсорных экранов. Создатели видео подчеркивают, что владельцам MacBook придется докупить планшет и стилус, чтобы догнать возможности конкурирующих устройств на базе Intel. Также не забыли упомянуть отсутствие достойных игр на Mac.Джастин Лонг принял участие в рекламе Intel через несколько месяцев после того, как Apple вернула его оппонента — актера Джона Ходжмана, исполнявшего роль ПК в серии «Get a Mac». Купертиновцы ограничились небольшим эпизодом на презентации новых Mac с процессором M1, а Intel запустила целую серию роликов.Судя по всему, Intel намерена бороться с чипами Apple с помощью маркетинговых активностей. Тем не менее мы всё ещё ожидаем, что компания ответит в первую очередь инновационными технологиями в области процессоров. Новый глава Intel Пэт Гелсинджер в одном из своих заявлений намекнул, что они в будущем должны победить Apple.А чтобы этим вечером вам не было скучно мы предлагаем посмотреть подборку старых роликов с участием Лонга и Ходжмана.