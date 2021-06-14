Китайская компания Everbright начала продажи нового электромобиля на Alibaba. Он позиционируется как семейный минивэн и рассчитан на перевозку до 10 человек.
Внешне автомобиль довольно уродлив. По стилю он очень напоминает что-то среднее между индийской «рикшей» и знаменитым российским «рафиком». Длина этого «монстра» — 3,6 метра, ширина — 1,4 метра, высота — 1,7 метра. Кресла внутри расположены только в передней части — для водителя и одного пассажира. Сзади находятся две скамейки вдоль бортов электромобиля — на них могут сесть восемь людей небольшого роста.
Машина довольно универсальна — например, если поднять скамейки, то можно использовать её для перевозки грузов. Правда, непонятно, «потянет» ли двигатель — его мощность составляет всего 6,7 л.с., который развивает скорость до 40 км/ч. Емкость аккумулятора — 7,2 кВт•ч; производитель заверяет, что его хватит на 120 км пути.
Стартовая цена такого «красавца» — $4000. За дополнительную плату можно получить солнечную панель на крыше, которая будет заряжать аккумулятор и способна добавить ему до 40 км хода. Кроме того, при покупке можно заказать небольшой внешний тюнинг наклейками или аэрографией. Максимально возможный ценник — $5500.
Ранее мы рассказали о другом электромобиле из Китая, цена которого начинается с $2000. Тем временем Илон Маск начал продавать новую Tesla Model S Plaid по цене от $80 тысяч.
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