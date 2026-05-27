«Помощник камеры» начал массово появляться на недорогих Galaxy. Как его включить

Олег


Компания Samsung решила распространить флагманскую функцию камеры Galaxy на более бюджетные линейки своих смартфонов. Об этом пишет Phone Arena. 

Согласно источнику, до сих пор опция «Помощник камеры» оставалась эксклюзивом смартфонов Galaxy S. Теперь же она начала появляться у владельцев A-серии, М-серии и планшетов Galaxy. Чтобы ею воспользоваться, необходимо запустить приложение камеры и открыть меню настроек камеры. В нижней части страницы вы найдете опцию «Помощник камеры». Если кнопки там нет, перейдите Good Lock или в Galaxy Store и загрузите оттуда «Помощник камеры».

Вот полный перечень совместимых устройств: 

  • Galaxy A34 / A35 / A36
  • Galaxy M34 / M35 / M36
  • Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra
  • Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+
  • Galaxy Tab S10 / S10+ / S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE / S10 FE+. 
Источник:
Phone Arena
