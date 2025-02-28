Помянем: Microsoft тайно задумалась закрыть Skype

Артем
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На это намекает сообщение, спрятанное в коде сервиса.

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Специалисты из XDA Developers покопались в предварительной версии Skype и обнаружили информацию о закрытии популярного сервиса. Судя по всему, произойдет это в ближайшие месяцы:

«Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams», — гласит сообщение в коде мессенджера.

Пока Microsoft не прокомментировала находку, но, надо полагать, что Skype готовятся прикрыть. 

Последние несколько лет популярность Skype стремительно падала. Даже в период пандемии Microsoft не смогла заполучить внимание аудитории, которые предпочли для дистанционного общения Zoom, Telegram, WhatsApp, Discord и другие схожие по специфике платформы.
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Источник:
XDA
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