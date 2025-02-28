Помянем: Microsoft тайно задумалась закрыть Skype

На это намекает сообщение, спрятанное в коде сервиса.
«Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams», — гласит сообщение в коде мессенджера.
Пока Microsoft не прокомментировала находку, но, надо полагать, что Skype готовятся прикрыть.
Последние несколько лет популярность Skype стремительно падала. Даже в период пандемии Microsoft не смогла заполучить внимание аудитории, которые предпочли для дистанционного общения Zoom, Telegram, WhatsApp, Discord и другие схожие по специфике платформы.