Попасть в Telegram теперь можно через WhatsApp

На фоне проблем российских пользователей с получением SMS-кодов для авторизации в Telegram мессенджер внезапно начал рассылать их в WhatsApp. Первыми на эту фичу обратили внимание редакторы «Кода Дурова».
Примечательно, что Павел Валерьевич регулярно ругает WhatsApp за кражу эксклюзивных функций Telegram, а также за отсутствие инноваций и низкой степени безопасности. Но в текущей ситуации создатель Telegram пошёл даже на такую жертву, чтобы пользователи из России всегда могли войти в свои аккаунты.