Попробовал ChatGPT Atlas — нейросетевой браузер, которого боятся Chrome и Safari

Уже не один год Google Chrome сохраняет лидерство на рынке браузеров — ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте, и теперь «хромом» пользуются около 70% интернет-завсегдатаев, зачастую даже не подозревая о существовании альтернатив.
И вот, придумали: теперь каждый месяц девелопер какой-нибудь нейросети презентует свой браузер. Но на этот раз его выпустил не кто угодно, а сама OpenAI — пионер «чат-ботинга». Давайте посмотрим, что это за продукт, и оценим его.
Содержание:
Что умеет
На посадочной странице сайта Atlas разработчики с первых строк декларируют свои цели: переосмыслить использование интернета.
«Браузер, созданный с использованием ChatGPT, приближает нас к настоящему суперпомощнику, который понимает ваш мир и помогает вам достигать целей», — OpenAI.
Утверждается, что ChatGPT будет постоянно под рукой, он видит и понимает, что вы делаете в сети, и будет помогать вам «без необходимости копировать и вставлять данные или покидать страницу». Также в браузер встроена память чат-бота, а значит все предыдущие диалоги и данные можно использовать сразу.
И, наконец, браузер якобы сможет делать некоторые вещи в интернете вместо вас, например, искать билеты или чистить историю. Проверим.
Устанавливаем и запускаем
На этапе первого запуска Atlas выпустили только для macOS. Другие устройства пока не поддерживаются, это значит что мобильной версии браузера тоже еще нет. Когда будет — неизвестно.
Сразу после установки браузер попросит войти в аккаунт ChatGPT. Обойти этот шаг нельзя, а войти разрешено разными способами, в том числе через Google или Apple. Также утилита предложит перенести закладки и историю из другого браузера и поставить себя по умолчанию. В ходе первичной настройки от окна Atlas по сторонам расходятся градиентные блики — красиво.
Кстати, поздравьте меня — я установил Atlas на 333 день с момента регистрации в ChatGPT.
Стартовое окно минималистично, никаких нагромождений и цветовых взрывов (как в том же Яндекс Браузере). Сразу замечаю, что работает браузер на моем Macbook Air M2 просто отлично — никаких лагов или торможений.
Слева есть панель, полностью посвященная ChatGPT. Там можно открыть новый диалог с чат-ботом, просмотреть старые чаты из аккаунта, а также увидеть «память». Справа есть аватарка, по нажатию на которую открывается стандартное браузерное меню с закладками, загрузками и расширениями.
Посмотрим настройки. В основной вкладке можно настроить цветовые акценты, включить отображение полного адреса сайта (помогает сразу увидеть фейковые и мошеннические ресурсы), а также включить двухфакторку для аккаунта.
В разделе персонализации можно настроить чат-бота по своему вкусу: выбрать стиль общения, основные черты характера нейросети, а также включить персонализацию ответов.
А удобен ли браузер?Несмотря на ИИ-фичи Atlas в первую очередь является именно браузеров, поэтому скажу немного о том, удобен ли он в такой роли.
В целом здесь всё устроено привычно: на главной поисковая строка, сверху — адресная, слева и справа есть элементы управления. На мой взгляд, просматривать закладки и историю по нажатию на аватарку не совсем логично, но дело привычки.
Любопытно, что по умолчанию адресная строка как бы скрыта, затонирована, и появляется только по наведению курсора на привычную область. Таким образом разработчики побуждают вас вводить запросы именно в строку ChatGPT.
Сайты грузятся быстро и без лагов, встроенного блокировщика рекламы тут нет, и сервиса для смены виртуального местоположения тоже. Зато есть возможность установить расширения.
Правая кнопка мыши по ссылке вызывает максимально привычное меню, у меня даже возникли флешбэки из Chrome. Из нового здесь только кнопка «Спросить ChatGPT» и «Открыть в мини-окне». Последняя функция — аналог форс-тача в Safari и она реально удобна, я сам такой штукой часто пользуюсь. Жаль, мини-окно тут не открывается по форстачу.
Приятная деталь — «пальцевый» жест возврата на предыдущую страницу сопровождается краткой виброотдачей трекпада. Очень приятно и информативно, сразу захотелось такого в Chrome и Safari.
Внутри Atlas есть собственный менеджер паролей. Добавить их сюда можно с помощью классического файла экспорта CSV, ну либо вносить по одному, как обычно. Автоподстановка работает только в Atlas, что проигрывает «Связке ключей» от самой Apple. Напомню, что ее теперь можно вывести в статус-бар.
Имеется возможность серфинга в окне «инкогнито». При его открытии возникают стандартные предупреждения, подобные таковым в Chrome — то есть, браузер просто не хранит историю и не смешивает куки и кэш, а провайдер и кто угодно еще видит все ваши действия. Знаем, знаем.
Могу подытожить, что пользоваться Atlas в быту вполне удобно, можно даже сказать — стандартно. Никаких проблем и детских болячек я в нем не увидел. Функциональность минималистична, но ее в перспективе можно будет расширить.
Нейросетевые фичиДля начала пробую обычный чат с ИИ. Открываю боковую панель, нажимаю «Новый чат», и… он открывается прямо в текущей вкладке поверх сайта, который я только что смотрел. Странное решение: если я долго что-то искал в сети перед этим, то точно не буду благодарен за скип вкладки. Да, к ней можно вернуться кнопкой «Назад», ну а если там была недозаполненная форма? Незачет.
Попробовал проверить ИИ на предмет локализации. Спросил, почему не работают звонки в Telegram. Пока печатал, отчетливо видел, что чат-бот перебирает новости из российских СМИ, но в итоговой выдаче верного ответа всё-таки не получил. Нейросеть дала семь шагов из раздела «включите роутер в розетку», но реальной причины неработающих в России звонков так и не указала.
Протестируем помощника. Я открыл наш сайт и ввел тот же вопрос уже на нем. Результат чуть лучше: куча бестолковых шагов всё еще на месте, но теперь появилась конкретика относительно ограничений и фильтрации трафика со стороны государства.
Теперь попросим найти конкретные ЖД-билеты. Поиск был более полуминуты, в результате я вижу номера поездов, их расписание и вилку цен. Нормально. Забронировать он не может, но привести на страницу брони конкретного билета при уточненных предпочтениях по поездке — вполне.
Усложняем задачу. Прошу найти мне билет на самолет и поезд так, чтобы рейсы стыковались по времени и можно было пересесть с одного на другой. Задача с хитрецой: аэропорт называется «Сочи», но находится в Адлере. ИИ предложил три варианта на выбор, а потом дал ссылки на оформление билетов.
Я выбрал вариант «бронировать прямо сейчас» и увидел следующее:
Продолжать не стал, чтобы не создавать неудобства людям, которые действительно хотят забронировать эти билеты.