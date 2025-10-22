Попробовал ChatGPT Atlas — нейросетевой браузер, которого боятся Chrome и Safari





Уже не один год Google Chrome сохраняет лидерство на рынке браузеров — ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте, и теперь «хромом» пользуются около 70% интернет-завсегдатаев, зачастую даже не подозревая о существовании альтернатив.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides