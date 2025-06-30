Попробовал стриминг «Звук» от «Сбера»: Hi-res и зарубежные релизы, но не все так гладко

Некоторое время назад мы делали подборку разных музыкальных стриминг-сервисов, которые доступны в России, с ценами и особенностями. Однако, несмотря на их обилие, я сам уже несколько лет сижу только на «Яндекс Музыке» — отчасти благодаря возможности юзать ее бесплатно, отчасти из-за большой личной коллекции треков, отчасти по привычке.
Содержание:
РегистрируюсьТак вышло, что я ввел в поисковик «звук сбер» и сразу попал на посадочную страницу сервиса, где увидел баннер «90 дней бесплатно». Поэтому я зарегистрировался прямо там, в браузере на макбуке, а потом уже пошел искать приложение.
Кстати, в процессе регистрации было несколько приятных нюансов и один — не очень. Плюсы:
- Процесс очень быстрый, просто вводим номер и получаем код
- На последнем шаге поясняется, что после окончания бесплатного периода подписка просто закончится и не будет продляться автоматически. Не придется ставить напоминалки об отключении спустя 3 месяца.
Меня озадачило увидеть после регистрации вот такую загадочную СМС:
Во-первых, этот номер уже привязан к «Сбербанку», так что я не понял слово «теперь является. А во-вторых, будучи не в курсе о владельце сервиса я бы напрягся, увидев, что мой номер стал «Сбер ID» — прямые ассоциации с банковским счетом, но меня о его открытии никто не спрашивал и не оповещал. И что еще за личный кабинет? Думаю, «Сберу» стоит пересмотреть этот момент с оповещением, да и разъяснительная бригада не будет лишней.
Качаю приложениеОказалось, что его нет. Точнее, оно есть, но поди найди. В общем, я со своим капиталистическим айфоном зашел в App Store и по запросу «звук сбер» нашел там только фейковое приложение, которое поначалу даже принял за настоящее — выручили отзывы:
На главной странице сервиса о приложениях ни слова, гуглеж тоже не дал результатов. По итогу я написал в поддержку «Сбера», и параллельно с этим опытным путем нашел-таки что-то похожее на приложение «Звука». Оно называется «Сила звука — Hi-Fi Музыка». Поддержка подтвердила, что всё верно, и я авторизовался. «Сбер», вместо странных СМС про «сберайди» лучше отправляй новому пользователю актуальные ссылки на приложения.
Само собой, на Android приложение есть в Play Store, RuStore и других магазинах.
Начинаю слушатьПосле авторизации утилита традиционно спросит о вкусовых предпочтениях — нужно нажимать на любимых (и не очень) артистов в длинной ленте «пузырей» с их аватарками. После нажатия на одного открывается еще несколько схожих. Пройти дальше можно уже после нескольких выбранных пузырей, но я для верности натыкал полтора десятка.
Хочется поскорее начать слушать, поэтому взгляд упал на «ежедневную подборку». Зашел и даже не стал включать: там собрали максимально заезжанные треки. Перешел на вкладку «Эфир» и включил баннер с персональной волной — это уже получше.
Страница воспроизведения выглядит типично, за двумя исключениями:
- Вместо лайка здесь «плюс», который поначалу дезориентирует — кажется, что он добавляет плейлист, но на самом деле просто ставит «любимку». Еще более странно, что дизлайк совершенно классический. Дело привычки, но внутренний перфекционист недоволен.
- В верхней части экрана есть кнопка «Настроить силу звука» — это своего рода трековый эквалайзер. Можно двигать кружок по полю настроений и получать треки с определенной эмоциональной окраской в подборке.
Помимо персональной волны — очевидно беспроигрышного варианта — есть еще подборки с треками артистов, выбранных вами при первичной настройке, плейлист дня, подборка по любимому жанру и так далее. Они оформлены в виде карточек, один свайп — одна карточка. Удобно, но я по таким разделам обычно не хожу.
Смотрю настройкиСодрогнувшись от внезапной Мари Краймбрери в «волне», которую я отнюдь не выбирал на старте, пошел полистать настройки. Их не очень много, но все нужные:
- Детский раздел. Можно включить либо отключить вкладку на нижней панели.
- Треки 18+. Я всегда и сразу выключаю их, очень хорошо что такая возможность тут есть. К сожалению, в последнее время эта категория также пополнилась исполнителями-иноагентами независимо от содержимого их треков, так что имейте в виду.
- Качество звука. Можно выбрать желаемую частоту дискретизации для вайфая и мобильного интернета отдельно, а также для скачивания в офлайн-раздел. Тумблер автокачества в любом случае остается рабочим, то есть даже при выбраном Hi-Fi и медленном интернете приложение все равно переключится на качество похуже.
Для таких, как я, в «Звуке» есть опция переноса своих плейлистов из других сервисов. Это делается тремя способами: общением между приложениями напрямую, файлом экспорта либо по ссылке на плейлист. Последний способ отлично подходит для миграции из той же «Яндекс Музыки».
Также обратил внимание на пункт «Память телефона». Тут можно по необходимости подчистить место, занятое кэшированными и скачанными в офлайн треками — для девайсов Apple отнюдь небесполезная опция.
А что с новинками?Я сам не страдаю именно по свежей музыке, поэтому для обзора погуглил и даю просто списком:
- ❌ Rammstein — Sehnsucht (Anniversary Edition, 2023)
- ✅ Rammstein — Zeit (2022)
- ✅ Stromae — Ma Meilleure Ennemie
- ✅ Eminem — Gunz N Smoke (2024)
- ✅ Coldplay — All my love (2024)
- ❌ Linkin Park — From Zero (2024)
- ✅ Katy Perry — 143 (2024)
- ✅ Billie Eilish — BIRDS OF A FEATHER (2024)
- ✅ Taylor Swift — The Tortured Poets Department (2024).
Спустя некоторое время прослушивания персональной волны могу сказать, что подборка составляется достаточно приятно для субъективного музыкального вкуса. В первоначальной настройке я выбирал больше зарубежных исполнителей, и волна соответственно включает мне чаще иностранщину. Треки приятные, и повторов (как в «Яндекс Музыке») я пока не ловил.
Итоги
Музыкальный стриминг-сервис «Звук» от «Сбера» оказался вполне достойным если не для мгновенного перехода, то как минимум «попробовать». У него неплохие алгоритмы, которые не особо отличаются от таковых в распиаренной «Яндекс Музыке», свежие зарубежные релизы в нем зачастую можно найти, а качество звука ничуть не уступает конкурентам.
А вот с ценниками всё непросто. Внутри iOS-приложения подписку не купить. Она продается на сайте «Звука», а также в онлайн-банке «Сбера» в виде нескольких разновидностей «Прайма». Сервис обойдется вам в 299 руб/месяц либо 2990 руб/год.