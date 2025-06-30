Попробовал стриминг «Звук» от «Сбера»: Hi-res и зарубежные релизы, но не все так гладко





Некоторое время назад мы делали подборку разных музыкальных стриминг-сервисов, которые доступны в России, с ценами и особенностями. Однако, несмотря на их обилие, я сам уже несколько лет сижу только на «Яндекс Музыке» — отчасти благодаря возможности юзать ее бесплатно, отчасти из-за большой личной коллекции треков, отчасти по привычке.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides