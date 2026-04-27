Попробовал XСhat от Илона Маска — свежую замену Telegram и WhatsApp* в России

После блокировки и замедления работы в России двух самых популярных зарубежных мессенджеров Telegram и WhatsApp* россияне начали искать им альтернативу. Наиболее популярными вариантами стали турецкий BiP и южнокорейский KakaoTalk, о плюсах и минусах которых мы уже рассказывали в отдельном обзоре.
Оба этих (а также множество других) мессенджеров объединяет одина общая особенность — необходимость регистрации с номером телефона. Поскольку SIM-карты в основном продаются по паспорту, вы фактически идентифицируете себя и свою страну проживания и ни о какой анонимности говорить уже нельзя. XChat — совсем другая история.
Что такое XChat
Это собственный мессенджер Илона Маска. Он развивается как часть экосистемы соцсети X (в прошлом Twitter), но при этом отделен от нее; то есть общение в мессенджере и общение в соцсети происходит через разные приложения, которые между собой не пересекаются.
Традиционно для Маска пиар-кампания XChat сопровождается тезисами о свободе слова, отсутствии цензуры, слежки и сбора личных данных. Вот цитата из описания приложения в Apple App Store:
«Общайтесь с кем угодно на X в приватном, специально созданном для общения пространстве. Никакой рекламы. Нет отслеживания. Полное сквозное шифрование».
Отличительная особенность XChat — он работает без номера телефона. Точнее, не совсем без него, но обойтись можно. Более подробно об этом расскажу в соответствующем разделе обзора.
Как скачать XChatНа момент публикации мессенджер вышел только для iOS и iPadOS в магазине приложений Apple App Store. Но не без нюансов. Вообще в процессе поиска информации я удивился количеству скама вокруг XChat в сети. Фейковые сайты, посвященные мессенджеру, со ссылками на непонятные APK с Google Drive, приложения с идентичными названиями в App Store и Google Play… в общем, будьте очень внимательны! Не стоит качать что попало.
К сожалению, iOS-приложение XChat недоступно в российском сегменте App Store. Такое и раньше нас не особо останавливало, а после 1 апреля 2026 года, кажется, иметь дополнительный Аккаунт Apple для другой страны это уже база. Утилита доступна в США и других странах, в том числе ближнего зарубежья. Минимально совместимая версия — iOS 26.
Android-приложение XChat пока не представлено, то есть этого приложения в Google Play, RuStore, Huawei App Gallery или APK на момент выхода статьи не существует.
Еще раз напомню о безопасности — не качайте хайповые приложения с посторонних сайтов. Все новости о релизах можно читать на официальной странице мессенджера в X.
Регистрируемся в XChatЛюбопытно, что рейтинг в App Store у мессенджера довольно плох. Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с регистрацией или авторизацией. Я считаю, что команда разработчиков недостаточно ясно оформила стартовые страницы. Сейчас объясню.
После запуска XChat видим одну-единственную кнопку «Войти с помощью X». Она прозрачно намекает, что для работы мессенджера вам нужен активный аккаунт в соцсети. По нажатию на нее видим следующее: набор кнопок, очень напоминающий стандартную регистрацию в онлайн-сервисе, хотя на самом деле все они являются разными способами входа в аккаунт X. Вероятно, новые пользователи, увидев кнопку «Продолжить с телефоном», ринулись туда и недоумевают, почему регистрация не проходит.
Пару слов про номер телефона. В XChat он действительно не является основным аутентификатором пользователя — то есть вы можете общаться относительно анонимно без привязки своего телефона. Аккаунт в X создается с помощью email, быстрого входа через Google и Apple, а также с помощью никнейма. При этом система рано или поздно может запросить проверку по номеру телефона как дополнительный фактор проверки «человечности» и уникальности пользователя — а может и не запросить. Вход 2FA с СМС-кодами в X доступен только с платной подпиской.
Итак, чтобы зарегистрироваться в XChat, вам нужно войти с существующим аккаунтом X, либо создать новый. По желанию можно создать Passkey (Ключ доступа), который будет использоваться для входа и в мессенджер, и в соцсеть. Движемся дальше.
Что умеет мессенджерДля начала даю перечень функций, заявленный в App Store:
- Отправляйте сообщения со сквозным шифрованием
- Редактируйте или удаляйте сообщения для всех
- Блокируйте скриншоты
- Отправляйте исчезающие сообщения
- Общий доступ к большому количеству фотографий, видео и файлов
- Массовые групповые чаты
- Без рекламы и отслеживания.
При первом запуске и логине приложение предлагает создать 4-значный PIN для сквозного шифрования. Он задается единожды и впоследствии используется для подгрузки истории чатов на новые устройства.
Общаться в XChat можно с пользователями соцсети, которые разрешили писать им личные сообщения в настройках. Поиск собеседника производится по никнейму, первое сообщение не может содержать ничего, кроме текста. После отправки сообщение можно отредактировать, удалить для обеих сторон либо только для себя, переслать, копировать, просмотреть информацию — там будет время отправки и прочтения, а также статус шифрования.
Для разнообразного общения тут предусмотрены реакции с помощью эмодзи, собственная база с GIF-анимациями, искать которые можно по текстовому запросу, в том числе на русском языке. Можно отправлять фото и видео из медиатеки либо свежеснятые, записывать голосовые сообщения. Никакого аналога «кружочков» из Telegram я не нашел.
Любопытно, что для записи голосового сообщения тут не нужно удерживать кнопку — достаточно нажать ее для активации записи, а потом снова нажать для остановки. Перед отправкой войс можно прослушать или удалить.
Помимо текста, есть также голосовые и видеозвонки. Функцию самоуничтожающихся сообщений и запрета скриншотов можно найти в профиле собеседника в верхней части чата. Всем пользователям доступна возможность смены иконки приложения на один из восьми вариантов по вкусу.
Выводы
XChat — неплохая альтернатива заблокированным в РФ Telegram и другим зарубежным мессенджерам. У него есть безусловный плюс в виде отсутствия обязательной привязки к номеру телефона. Однако есть и минус — скудный выбор совместимых платформ, общаться на текущем этапе можно только с пользователями айфонов. Наверняка в ближайшее время появится версия для Android, а вот настольные приложения пока под вопросом.
*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ