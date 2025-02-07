Попробовали офлайн-генератор изображений Draw Things для iPhone, iPad и Mac. Много разных стилей и всё бесплатно!





Весь 2022 год пользователи сети из разных стран с любопытством разглядывали первые изображения, созданные нейросетями. Коллажи со знаменитостями, диковинные животные и даже просто абстракция — всё было в новинку, а потому интересно.

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