Попробовали офлайн-генератор изображений Draw Things для iPhone, iPad и Mac. Много разных стилей и всё бесплатно!

Весь 2022 год пользователи сети из разных стран с любопытством разглядывали первые изображения, созданные нейросетями. Коллажи со знаменитостями, диковинные животные и даже просто абстракция — всё было в новинку, а потому интересно.

Что такое Draw Things

Скачиваем и настраиваем

Пробуем рисовать

Модель PixArt Sigma XL 512 (8-bit) весит ~5 Гб и выдала вот такую картинку за 23 секунды на Mac:

Модель Generic HD (Stable Diffusion v2.1) весит ~2,5 Гб и выдала вот такой результат за 1 минуту 12 секунд на iPhone:

Модель SDXL Refiner (v1.0) весом ~5,6 Гб выдала за 7 минут 25 секунд такую картинку на Mac:

Модель Proteus v0.3 весом примерно 6,5 Гб выдала такой результат за секунд на iPhone:

Итоги

Чуть позже генераторы изображений стали обыденностью и многие пользуются ими на ежедневной основе для работы или развлечений. Зачастую это онлайн-сервисы, а значит их работа зависит от качества соединения и устойчивости серверов. Сегодня мы попробовали одно из немногих офлайн-приложений, которое предлагает самые разные генеративные модели без необходимости в интернете.Это приложение для iPhone, iPad и Mac, которое умеет скачивать нейросети на устройство и использовать их локально для создания изображений по текстовому описанию. Для загрузки доступны самые разные модели, от PixArt и FLUX до Stable Diffusion; каждая из них предлагается в нескольких итерациях с определенным стилистическим уклоном.Само приложение весит немного, около 100 Мб, однако для работы с ним нужно будет загрузить нейросетевые модели — и вот они уже имеют приличный объем. Рассчитывайте на 4-30 Гб в зависимости от выбранной модели; кроме того, вам может потребоваться загрузить несколько разных.Приложение имеет англоязычный интерфейс, и промты (текстовые запросы с параметрами) тоже нужно задавать на английском — в ответ на русский текст генерируется случайная картинка, не соответствующая описанию. Так что под рукой придется иметь переводчик.Приложение Draw Things размещено в App Store для каждого типа устройств, оно доступно бесплатно. После загрузки и запуска появится запрос выбрать нужную вам нейросеть для создания пикчей: вес каждой из них до загрузки не узнать, но он отображается после выбора. По необходимости вы сможете в любой момент перейти на другую модель из интерфейса приложения.Все доступные модели разделены на две группы: официальные и от сообщества. После первой загрузки появится третья категория — локальные. В ней можно видеть и удалять скачанные пакеты. Для скачивания доступны несколько десятков разных скриптов и их разновидностей, поэтому есть два варианта — найти подходящую для себя методом пробы либо же загуглить заинтересовавшие вас названия и разобраться, чем они отличаются.Нужно понимать один нюанс. Поскольку нейросети будут работать локально, то скорость генерирования будет напрямую зависеть от производительности вашего смартфона, планшета или компьютера. Устройства с чипами Silicon M будут шевелиться пободрее, а Intel-маки и iPhone / iPad старше двух-трех лет — помедленнее. Также учтите, что работа нейросети нехило расходует заряд аккумулятора, а в случае с айфоном еще и нагревает устройство.Давайте зададим промт a monkey with a grenade sits on the roof of the Pentagon (обезьяна с гранатой сидит на крыше Пентагона) разным моделям и посмотрим, как они справятся и в чем отличие. Я скачал приложение нас чипом М2 и 8 Гб ОЗУ. Буду засекать, сколько времени занимает каждая генерация. Спойлер: относительно немного.Draw Things — вполне достойный софт для локальной генерации изображений без доступа в интернет. Среди плюсов могу отметить большое разнообразие моделей (а значит на один промт можно получить много самых разных изображений), а также бесплатность. Здорово, что приложения офоциально распространяются через App Store и можно не переживать за их надежность.В числе минусов отмечу большой вес генеративных моделей — на стандартном айфоне или айпаде едва ли получится на постоянной основе держать загруженными более двух пакетов. Также огорчило отсутствие поддержки русского языка: переводить каждый запрос с английского не очень удобно.