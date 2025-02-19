Попробовали заменитель YouTube от МТС — сервис NUUM. Теперь понятно, почему он закрывается





Совсем недавно в сеть попал инсайд от бывших и действующих сотрудников компании МТС, который раскрыл нам подноготную сервиса NUUM — очередного ютубозаменителя. В комментариях к посту многие писали, что узнали о существовании платформы только благодаря новости о её возможном закрытии.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides