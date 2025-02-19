Попробовали заменитель YouTube от МТС — сервис NUUM. Теперь понятно, почему он закрывается

Совсем недавно в сеть попал инсайд от бывших и действующих сотрудников компании МТС, который раскрыл нам подноготную сервиса NUUM — очередного ютубозаменителя. В комментариях к посту многие писали, что узнали о существовании платформы только благодаря новости о её возможном закрытии.
Что такое NUUMСервис, который организовала компания МТС, возможно, вдохновившись своим небольшим успехом на поприще музыкального стриминга. По заявлению самого вендора, это «площадка пользовательского UGC-контента с горизонтальным, вертикальным и потоковым видео и уникальной системой монетизации».
А еще «на NUUM смотрят и публикуют аутентичный селф-мейд контент в любых форматах: вертикальные ролики (клипы), горизонтальные видео и прямые трансляции». Это цитата с официального сайта.
«Аутентичный селф-мейд контент» — читается слегка кринжово для отечественной российской платформы, которая противопоставляет себя американской. Ну да ладно, не будем цепляться к неуклюжему заигрыванию с молодой аудиторией.
Тестируем NUUMДавайте зайдем на платформу и попробуем там как следует развлечься. Вот так выглядит главная страница:
Оформление по умолчанию черное — понравится не всем, но переключиться на светлую тему нельзя. Возможно, это часть дизайн-кода сервиса и менять его не этично.
В целом посадочная страница выглядит бедновато. Слева видим три категории контента — «главная», «клипы» и «стримы». Раздела с топовыми блогерами, трендами или чем-то подобным я не увидел (плавающая карусель на главной не в счет). Вместо этого под категориями примостились пять странных каналов под общей шапкой «Рекомендуемое». Поскольку на этих каналах появляется по 1-2 ролика каждый день, я делаю вывод, что это продвигаемые самим NUUM блогеры. То есть фактически реклама?
Несмотря на продвижение, аудитории у них кот наплакал — подписчиков от 300 до 2600, счет просмотров идет на сотни. Не сотни тысяч, а просто сотни. Это многое говорит нам о посещаемости платформы и активности юзеров. К слову, о том же намекает и гордый баннер в самом видном месте главной страницы со счетчиком загруженных видео за сутки.
Полистаем главную страницу, то есть фактически подборку. На десктопе она организована странновато: прямоугольники роликов разного размера, расположены не симметрично друг к другу, перемежаются неочевидными горизонтальными каруселями. Одна из них — мозаика с выбором интересов для адаптации ленты.
Иконки тематик крайне рафинированные, разнобойные, они никак не стилизованы под дизайн-код NUUM и напоминают рандомные бесплатные иллюстрации на сайте-однодневке (по факту конечно же сгенерированы ИИ). Зато в углу скачет маскот-кальмар в цветах платформы — мило. Я выбрал несколько категорий и нажал «Сохранить». Как думаете, изменилось ли содержание ленты?
Ни на грамм. Хотя плашка внизу экрана вещает, что «лента адаптирована под твои интересы», я вижу либо те же самые ролики, либо другие, но совершенно не по моим тематикам. Одно из двух: либо рекомендательная система не работает, либо видеороликов по выбранным мною темам на площадке просто нет. Зато в верхней части дисплея гордо светятся категории «Эксклюзив Орлова», «Ху Из Ху» и «Рекорды Гнидеса». Печаль.
Давайте посмотрим на плеер и экран воспроизведения в целом. Запускаю рандомный ролик. Плеер минималистичен, кнопок быстрой перемотки нет, зато есть выбор качества, регулировка громкости и любопытнейший раздел «Статистика видео». Как технарь, я увлеченно полистал динамический битрейт, кодеки и понаблюдал за буферизацией, однако на кой обычному зрителю всё это в паре кликов — неясно.
Рядом с кнопкой «Подписаться» есть еще одна для донатов. Надеюсь, автор еще жив и не голодает благодаря другим площадкам. К слову, посмотрели ролик 663 раза за 3 месяца; в комментах три сообщения с эмодзиками и одно рекламное от другого блогера.
В правой части экрана просмотра мое внимание привлекла карусель «Топ блогеров». В ней я нашел неизвестные мне каналы с 351, 271 и 1,3к подписчиков, а также несколько каналов с синей галочкой от NUUM и аудиторией 615-6100 человек.
ВыводыЕсли убрать в сторону эмоции, то в целом понятно — NUUM это продукт своего турбулентного времени и был заранее провальным. На российском рынке присутствует (пусть и номинально) RuTube, который десятилетиями не может выбраться из лимба, а также VK Video, который чувствует себя чуть лучше рутуба исключительно благодаря поисковикам и собственной базе пользователей из соцсети. Если у таких мастодонтов всё печально, то какие шансы у новорожденной платформы, которую никто не знает и знать не хочет?
Ах да, у NUUM есть мобильное приложение для iOS и Android. Если кому-то это интересно.
Строго говоря, сила YouTube как раз в том, что он такой один. Его суть и философия — в агрегировании роликов от самых разных людей из самых разных стран на какие угодно темы. Как только возникает сегментация — пиши пропало. Зрителям не нравится собирать блогеров по одному с десятка платформ, ютуб уже разбаловал его своей унификацией и разнообразием. Проще говоря, даже два видеохостинга рядом — это уже перебор. А в России их намного больше, и потому все одинаково мертвы.