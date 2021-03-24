Социальная аудиоплатформа Clubhouse назвала рамки выхода приложения для Android. Об этом рассказал соучредитель компании Пол Дэвисон на своём еженедельном мероприятии Townhall. Он отметил, что выход версии для операционной системы Google займет несколько месяцев. Судя по этому утверждению, Clubhouse на Android стоит ожидать этим летом.
Ранее о разработке приложения Clubhouse для магазина Google Play сообщалось в блоге компании, но какие-либо временные рамки не обозначивались. Этой ситуацией воспользовался Twitter с запуском своего сервиса Spaces. Он позволяет любому пользователю платформы присоединиться и поговорить в аудиоканалах. Публичный запуск Spaces планируется на апрель этого года. Также стоит упомянуть, что недавно для Telegram вышло крупное обновление, в рамках которого появилась возможность запуска голосовых чатов в каналах и группах.
Таким образом получается, что в ближайшее время у Clubhouse появится довольно много конкурентов со своей пользовательской базой. Соучредитель компании Пол Дэвисон также сообщил, что пока они продолжают сдерживать темпы роста, поскольку резкие скачки могут отрицательно сказаться на пользовательском опыте внутри приложения.
Clubhouse планирует несколько изменений, в том числе доработать ленту активности, добавить инструменты, позволяющие пользователям наилучшим образом контролировать свои push-уведомления, а также запустить дополнительные функции персонализации. Компания считает, что такого рода улучшения необходимы для успеха платформы. Помимо этого Дэвисон рассказал об отказе от системы инвайтов. По его словам, это может произойти в ближайшие месяцы.
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Не надо говорить за всех, если вы их не представляете.
Есть не мало людей, кто использует программу у своих интересах.
Телега рулит)
скоро Вайбер и ватсап удалю.