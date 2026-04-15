Попросили ИИ выбрать, на кого идти на VK Fest — вот что получилось

Выбор личного лайнапа на VK Fest — задачка не из легких: десятки артистов от олдскульных легенд до представителей новой школы. Как везде успеть и быть с друзьями на одной волне? Для этого редакция iGuides.ru обратилась за помощью к искуcственному интеллекту.
Чтобы каждый смог найти вайб по душе, мы попросили ИИ-проанализировать всех известных участников будущего VK Fest и распределить артистов по жанру и настроению. Бонусом искусственный интеллект дал несколько советов, о которых стоит помнить перед походом на фест.
Содержание• Если я люблю качественный поп
• Если я люблю рок и гитарный драйв
• Если меня качает рэп и хип-хоп
• Если я хочу услышать что-то новое и необычное
• Если иду ради атмосферы
• Если я хочу как следует оторваться
• Если я хочу немного лирического настроения
• Советы от ИИ для комфортного прибывания на VK Fest
Если я люблю качественный поп
Здесь собраны те, кто заставляет танцевать даже самых серьезных людей и чьи треки не выходят из головы.
• Zivert: королева «сияющего» винтажного попа. Её выступление — это всегда стиль, безупречный вокал и вайб дорогого диско-клуба.
• ARTIK & ASTI: главные поставщики хитов для разбитых (и не очень) сердец. Идти, чтобы спеть хором про «Гармонию» или «Качели».
• Мари Краймбрери: максимально искренняя поп-музыка с элементами R&B. Она «своя девчонка», которая поет о том, что близко каждому.
• Ольга Бузова: это не просто песни, это масштабный перформанс. Оля умеет делать шоу, которое будут обсуждать все соцсети еще неделю.
• NANSI & SIDOROV: обаятельный дуэт, выросший из крутых каверов в самобытных артистов. Очень живая и «солнечная» поп-музыка.
Если я люблю рок и гитарный драйв
Для тех, кому не хватает перегруза и старой доброй энергии стадионов.
• «Агата Кристи»: легенды русского рока. Мрачный романтизм, «Сказочная тайга», ностальгия по 90-м и хиты, которые знает даже современная молодежь.
• Дора: принцесса «кьют-рока». Это когда мило, розово, но при этом с дерзкими гитарными риффами и подростковым бунтом. Под её песни одинаково весело и слэмиться, и вспоминать первую любовь.
• Крыли: группа для тех, кто ищет в роке свежую кровь. Энергично, честно и очень по-фестивальному. Настоящий глоток свежего воздуха для тех, кто ищет в гитарной музыке новую энергию.
• Tesla Boy: хотя это больше электроника с рокерским вайбом, их живые выступления пропитаны духом инди 80-х. Стильно, модно, по-британски, ведь Антон Севидов знает толк в стиле.
Если меня качает рэп и хип-хопГлавные лица чартов, тяжелый бас и лучший флоу.
• Big Baby Tape: лидер новой школы. Если хочешь услышать «Бриллианты» вживую и почувствовать мощь настоящего трэпа. Современный звук и «флекс» высшей пробы.
• Markul: мастер качественного мелодичного рэпа с западным звучанием. Тот случай, когда текст и флоу идеально сбалансированы.
• Boulevard Depo: визионер, экспериментатор, отец «новой школы», чьи выступления всегда превращаются в отдельный арт-объект. Его сеты — это всегда погружение в особую атмосферу «уфимского стиля».
• GONE.Fludd: самый энергичный артист жанра. Готовься к скоростному флоу и безумному драйву в толпе.
• АК-47 и TGK: настоящий «олдскул» в широких штанах и уральский вайб. Для тех, кто помнит, с чего начинался русский пацанский рэп.
• Aarne: главный битмейкер и продюсер страны. Он соберет на сцене топовых фитов и устроит самый громкий диджей-сет.
• UGLI и ICEGERGERT: жесткий, бескомпромиссный «уличный» звук для тех, кто следит за андеграундом. Сурово, самобытно, технично и по-настоящему.
Если я хочу услышать что-то новое и необычное
Эксперименты с фолком, инди и электроникой.
• Zventa Sventana: уникальная смесь народной песни с мощной электроникой. Это звучит настолько современно, что переворачивает сознание. Проект Тины Кузнецовой — это маст-си для расширения кругозора.
• Татьяна Куртукова: если зашел трек «Матушка Земля», обязательно посмотри её сет. Современный русский фолк-поп в его лучшем проявлении.
• хмыров: самобытный артист из Питера, который мешает хип-хоп с пост-панком и светлой грустью.
Если иду ради атмосферыМузыка, под которую хочется закрыть глаза и просто плыть по течению.
•«Сироткин»: самая добрая и светлая инди-музыка фестиваля. Под их песни хочется обниматься и верить в лучшее.
• Rozalia: эстетичная музыка с мягким вокалом и интересными электронными аранжировками, которые обволакивают звуком. Идеально для расширения плейлиста.
Если я хочу как следует оторваться
Максимальный градус энергии и танцы до упаду.
• Toxi$: главный «аппер» года. Если хотите узнать, что такое настоящий хайп, энергия зумеров и заразительная энергия — вам сюда.
• t.A.T.u: когда они выйдут на сцену, это будет самый жаркий сет в истории VK Fest. Я не шучу. «Нас не догонят» — гимн всех поколений.
Если я хочу немного лирического настроенияДля тех моментов, когда хочется немного подумать о вечном и красивом.
• Лолита: женщина-легенда. Её лирика — это мудрость, драма, невероятная искренность и самоирония. Обязательно к посещению ради сильных эмоций.
• Асия: пишет очень личные и глубокие песни с проникновенным вокалом. Её выступление — это разговор по душам через музыку.
• Ева Власова: её баллады и невероятная харизма пробирают до мурашек. Голос, который заставляет остановиться и слушать.
Советы от ИИ для комфортного пребывания на VK Fest• Надень самую удобную, разношенную обувь. Ходить придется много.
• Скачай приложение и расписание заранее, чтобы они всегда были под рукой.
• Обязательно возьми мощный пауэрбанк.
• Заранее договорись с друзьями о месте встречи, если вдруг вы потеряетесь
• Проверь прогноз: захвати дождевик или солнцезащитный крем и очки.
• Регулярно пей воду и не забудь оригинал паспорта для входа.
Напомним, что VK Fest 2026 пройдет 4 и 5 июля в Петербурге, 7 июня в Казани, 11 июля в Сириусе, а также 18 и 19 июля в Москве. Билеты на событие в столицах уже доступны.