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Популярная утилита Rufus получила важное обновление: что изменилось?

Артем


В бета-версии 4.15 с исправили критический баг, который мешал установке Windows.

Главным нововведением Rufus 4.15 BETA стало решение проблемы, из-за которой процесс автоматической установки «винды» часто намертво зависал на отметке в 75%. Кроме того, авторы софта починили работу с объемными образами Windows, содержащими сразу несколько системных файлов, из-за чего утилита раньше могла уходить в бесконечный цикл при работе с Windows ISO в тихом режиме.

Отдельное внимание уделили владельцам современных ноутбуков на базе новейших процессоров Snapdragon X с архитектурой ARM 64. Ранее при попытке загрузиться с флешки на таких устройствах происходил критический сбой, но в свежей бета-версии эту уязвимость полностью устранили.

Помимо этого, создатели программы улучшили встроенные инструменты для тонкой настройки Windows. В частности, они исправили баг с некорректным отображением пунктов меню, навели порядок в механизме автоматического удаления облачного хранилища OneDrive и доработали проверку имен пользователей. Наконец, обновление закрыло несколько опасных дыр в безопасности приложения, связанных с переполнением памяти и обработкой внутренних данных.
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Источник:
Github
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Комментарии (1)

+48
Slepoy2.0
Какой программой сегодня можно сделать образ установленные Windows со всеми программ и так далее, чтобы потом с флешки просто накатить? Я про 11-е версию
23 минуты назад
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