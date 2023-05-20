Популярнейшее российское приложение исчезло из «Play Маркета»





Разработчики 2ГИС сообщили об удалении своего приложения из магазина «Play Маркет» на Android-устройствах. С чем это связано, они не объяснили (но очевидно, что из-за санкций). 2ГИС одно из самых популярных приложений в «Play Маркете», оно стабильно входит в топ рейтинга карт, справочников и навигаторов.





Друзья, 2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно устанавливать любые города.

Приложение 2ГИС по-прежнему можно установить на Android-устройства через многочисленные сторонние магазины и сайты, в том числе Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket, RuStore, APKPure, TrashBox, UpToDown, APKCombo и APKMirror.Ранее приложение 2ГИС было удалено из App Store (за принадлежность находящемуся под санкциями «Сбербанку). В апреле 2023, спустя несколько месяцев отсутствия, оно было возвращено . Не исключено, что точно так же оно вернётся в «Play Маркет», но когда это произойдёт — неизвестно.