Популярнейшее российское приложение исчезло из «Play Маркета»

Александр



Разработчики 2ГИС сообщили об удалении своего приложения из магазина «Play Маркет» на Android-устройствах. С чем это связано, они не объяснили (но очевидно, что из-за санкций). 2ГИС одно из самых популярных приложений в «Play Маркете», оно стабильно входит в топ рейтинга карт, справочников и навигаторов.

Друзья, 2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно устанавливать любые города.

Приложение 2ГИС по-прежнему можно установить на Android-устройства через многочисленные сторонние магазины и сайты, в том числе Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket, RuStore, APKPure, TrashBox, UpToDown, APKCombo и APKMirror.

Ранее приложение 2ГИС было удалено из App Store (за принадлежность находящемуся под санкциями «Сбербанку). В апреле 2023, спустя несколько месяцев отсутствия, оно было возвращено. Не исключено, что точно так же оно вернётся в «Play Маркет», но когда это произойдёт — неизвестно.

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Комментарии

kardigan
+3070
kardigan
2GIS молодцы.
Гейропа банит и те приложения, которые не касаются военпрома, хотя прежде говорили , что для простых жителей они не будут устраивать такое.
Любыми способами стараются расколоть общество.
2 часа назад в 12:03
#
+4664
Carter_Mayers kardigan
Чинуши везде одинаковые, что в РФ, что в ЕС. Идиоты и дауны, популисты и клоуны, которые не отвечают за свои слова
час назад в 13:35
#
Mr.Igor
+112
Mr.Igor
Ни когда не пользовался этим приложением…..что такая шумиха вокруг него??!
час назад в 12:50
#
kardigan
+3070
kardigan Mr.Igor
Хорошие информативные карты! Попробуйте, когда нибудь обязательно пригодится!
час назад в 12:57
#
+562
law Mr.Igor
Этотлучший справочник по городу, онлайн и офлайн, им еше пользовались до выхода в интернете распространвли на дисках каждый месяц обнову приносили в офис, да иам куча всего , но если вы не полтзуетесь инфо города тотвам оно и логично не нужно,
час назад в 12:58
#
tellurian
+4999
tellurian Mr.Igor
Удобный справочник по поиску организаций и как зайти в них.
Работает оффлайн. Хотя это опция в России не так важна сейчас.
час назад в 13:24
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