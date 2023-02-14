Популярнейший бюджетный смартфон POCO получил MIUI 14 и Android 13

Олег

POCO X3 GT


Один из самых известных смартфонов линейки POCO получил обновление до самой свежей версии ПО. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, речь идет о смартфоне POCO X3 GT. Xiaomi подготовила и выпустила для него новейшую MIUI 14, которая базируется на Android 13, самой последней версии этой мобильной ОС.

Обновление распространяется под номером сборки MIUI-V14.0.1.0.TKPMIXM и содержит множество улучшений и визуальных изменений. Например, система получила новые анимации и переходы между окнами и экранами, перерисованные иконки приложений, также прокачали внешний вид уведомлений и меню быстрых настроек. Кроме того, MIUI 14 получила функцию быстрого запуска приложений.

Обновление распространяется постепенно, и в ближайшее время станет доступно для всех владельцев смартфона.

Напомним, что POCO X3 GT был выпущен под управлением MIUI 12.5 и Android 11, то есть сейчас он получает второе крупное обновление. Скорее всего, оно будет для него последним. 

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Источник:
Gizmochina
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