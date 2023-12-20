Популярнейший середняк Samsung Galaxy наконец-то получил обновление One UI 6 с Android 14

Компания Samsung порадовала владельцев смартфонов Galaxy A52 5G внезапным выпуском масштабного обновления One UI 6.0 на базе Android 14.
Первыми новую прошивку получили европейские пользователи. Обновление предлагает множество изменений в интерфейсе, улучшенные виджеты, а также ряд полезных функций. Сборки с номерами A526BXXU5FWL1/A526BOXM5FWL1/A526BXXU5FWL1 включают в себя декабрьский патч безопасности и весят ~2,2 ГБ.
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Стоит отметить, что One UI 6 на базе Android 14 — последнее крупное обновление для Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A52s. Впредь эти модели буду получать только патчи безопасности.
Если вы ещё не получили обновление, вам просто нужно немного подождать. Всё зависит от региона, для продажи в котором предназначен ваш девайс.