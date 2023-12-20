Популярнейший середняк Samsung Galaxy наконец-то получил обновление One UI 6 с Android 14

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Компания Samsung порадовала владельцев смартфонов Galaxy A52 5G внезапным выпуском масштабного обновления One UI 6.0 на базе Android 14.Первыми новую прошивку получили европейские пользователи. Обновление предлагает множество изменений в интерфейсе, улучшенные виджеты, а также ряд полезных функций. Сборки с номерами A526BXXU5FWL1/A526BOXM5FWL1/A526BXXU5FWL1 включают в себя декабрьский патч безопасности и весят ~2,2 ГБ.Стоит отметить, что One UI 6 на базе Android 14 — последнее крупное обновление для Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A52s. Впредь эти модели буду получать только патчи безопасности.Если вы ещё не получили обновление, вам просто нужно немного подождать. Всё зависит от региона, для продажи в котором предназначен ваш девайс.