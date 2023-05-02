Популярнейший сервис знакомств бросил Россию

Александр



Американская компания Match Group объявила об уходе с российского рынка. Ей принадлежит несколько сервисов знакомств, в том числе Tinder.

Match Group владеет сервисами Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge и другими. Первый очень популярен среди россиян. Пользоваться им можно бесплатно, а за дополнительные возможности нужно платить (например, за функцию, позволяющую увидеть, кому вы понравились).

Компания указала в очередном финансовом отчёте, что её сервисы перестанут работать в России с 30 июня. Не исключено, что доступ к ним россиянам будет закрыт по IP-адресам.

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Источник:
НСН
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Комментарии

Юра из МУРа
+22
Юра из МУРа
Теперь лысого будем гонять?
2 часа назад в 14:13
#
Bazily
+192
Bazily Юра из МУРа
А раньше кто-то мешал это делать? 😂
2 часа назад в 14:43
#
John Doe
+639
John Doe Bazily
Думаю, банки прижимают — до кого дошла очередь, те и уходят.
2 часа назад в 14:46
#
tellurian
+5070
tellurian John Doe
Банки тоже пытаются уйти. Точнее вынуждают. Хотя они тут очень хорошо зарабатывают.
час назад в 15:37
#
+73
rosario
Буква ю
14 минут назад
#
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