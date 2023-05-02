Популярнейший сервис знакомств бросил Россию





Американская компания Match Group объявила об уходе с российского рынка. Ей принадлежит несколько сервисов знакомств, в том числе Tinder.



Match Group владеет сервисами Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge и другими. Первый очень популярен среди россиян. Пользоваться им можно бесплатно, а за дополнительные возможности нужно платить (например, за функцию, позволяющую увидеть, кому вы понравились).



Компания указала в очередном финансовом отчёте, что её сервисы перестанут работать в России с 30 июня. Не исключено, что доступ к ним россиянам будет закрыт по IP-адресам.

