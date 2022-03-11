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Россия санкции приложения Приложения iOS App Store Apple

Популярное приложение для хранения паролей удалили из App Store

Артем
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Популярное приложения для хранения паролей 1Password исчезло из магазина App Store. 

1Password позволяло сохранять пароли, данные банковских карт, лицензионные соглашения и прочую конфиденциальную информацию пользователей. Приложение предоставляло услуги для большинства известных платформ, в том числе и мобильных. 

Работа официального сайта в России продолжается, однако загрузить приложение на данный момент невозможно. Также 1Password недоступно в магазине App Store. Загруженное приложение продолжает работать, но на сколько долго это продлится пока не известно. 

Официальных заявлений от компании-разработчика не поступало. Тем не менее это тревожный «звоночек» для пользователей приложения. Возможно, стоит побеспокоится о паролях пока не стало поздно. 

Соцсети так же находятся на грани блокировки, ранее мы рассказывали как сохранить публикации в Facebook, Instagram или Twitter.


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Источник:
PC News
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Комментарии

kardigan
+1131
kardigan
Пароли в блокноте,блокнотик в папке, папка в камоде, камод в спальне.
час назад в 14:46
#
kardigan
+1131
kardigan Олег Воронин
Нет. Там говорят отжать могут!
17 минут назад
#
+5
pincher
Пользуюсь прогой «Документы» доволен как слон😜😜😜
час назад в 14:38
#
kotkompot
0
kotkompot pincher
Чем вас стандартное приложение ключи на iOS не устраивает…
8 минут назад
#
kotkompot
0
kotkompot pincher
Называется оно сейчас пароли
6 минут назад
#
+205
Rolen
тревожный «звоночек»

Он был когда все побежали его устанавливать.
час назад в 14:33
#
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