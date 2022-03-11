Популярное приложение для хранения паролей удалили из App Store
Артем Фунтиков —
704
Популярное приложения для хранения паролей 1Password исчезло из магазина App Store.
1Password позволяло сохранять пароли, данные банковских карт, лицензионные соглашения и прочую конфиденциальную информацию пользователей. Приложение предоставляло услуги для большинства известных платформ, в том числе и мобильных.
Работа официального сайта в России продолжается, однако загрузить приложение на данный момент невозможно. Также 1Password недоступно в магазине App Store. Загруженное приложение продолжает работать, но на сколько долго это продлится пока не известно.
Официальных заявлений от компании-разработчика не поступало. Тем не менее это тревожный «звоночек» для пользователей приложения. Возможно, стоит побеспокоится о паролях пока не стало поздно.
Соцсети так же находятся на грани блокировки, ранее мы рассказывали как сохранить публикации в Facebook, Instagram или Twitter.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
Олег Воронин kardigan
Спальня на Багамах
час назад в 14:49
Ответить#
+5